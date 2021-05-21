Другий півфінал Євробачення 2021: хто складе конкуренцію Україні у фіналі

Трансляція розпочалася в Україні о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". Серед сьогоднішніх учасників був 22-річний швейцарець Gjon's Tears, справжнє ім'я якого Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj). Букмекери вважають, що у фіналі він складе конкуренцію Україні.

Крім того, за їхніми даними до першої п'ятірки також увійдуть Італія, Франція, Мальта та Україна.

Список всіх учасників другого півфіналу Євробачення 2021 (в порядку виходу на сцену):

Сан-Марино,

Естонія,

Чехія,

Греція,

Австрія,

Польща,

Молдова,

Ісландія,

Сербія,

Грузія,

Албанія,

Португалія,

Болгарія,

Фінляндія,

Латвія,

Швейцарія,

Данія.

У фінал Євробачення 2021 пройшли наступні країни:

Албанія,

Сербія,

Болгарія,

Молдова,

Португалія,

Ісландія,

Сан Марино,

Швейцарія,

Греція,

Фінляндія.