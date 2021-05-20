Второй полуфинал Евровидения 2021: кто главные соперники Украины, их шансы на победу

Во втором полуфинале Евровидения 2021 выступит вторая часть конкурсантов из представителей семнадцати стран. Уже в ночь с 22 на 23 мая мы будем знать список всех 26 участников финала.

Кто главные конкуренты Украины, которые покажут свои номера на международном песенном конкурсе - читайте ниже в нашем материале.

Кто входит в пятерку фаворитов Евровидения 2021

Согласно данным официального букмекерского сайта, первая пятерка, в составе которой и Украина, выглядит так: Италия, Франция, Мальта, Украина, Швейцария.

Из этой пятерки 20 мая мы увидим на сцене швейцарца Gjon’s Tears. Парню 22 года, его настоящее имя Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj), он родился в Швейцарии в семье албанских беженцев.

Музыкант представит лирическую песню на французском языке - Tout l’Univers. Ему в рейтинге дают пятое место.

Gjon's Tears - Tout l’Univers

18-летний феномен из Мальты, певица Destiny (Дестини Чукуньере) уже показала свой номер в первом полуфинале. Ее хиту Je Me Casse букмекеры пророчат третье место.

Destiny - Je Me Casse

Первое место в рейтинге букмекеров прочно занимает рок-группа Måneskin из Италии (песня "Zitti E Buoni"). Их выступление мы увидим в финале 22 мая, так как Италия входит в "большую пятерку", которая автоматически проходит в финал.

Måneskin - Zitti E Buoni

На втором месте француженка Barbara Pravi, она также покажет свою лирическую песню Voilà в финале 22 мая. Барбаре 28 лет и она выступает в жанре французского шансона.

Barbara Pravi - Voilà

Скрин: Евровидение 2021, рейтинг букмекеров на 20 мая (euroinvision.com)

Полный список всех участников второго полуфинала 20 мая (в порядке выхода на сцену):

Сан Марино,

Эстония,

Чехия,

Греция,

Австрия,

Польша,

Молдова,

Исландия,

Сербия,

Грузия,

Албания,

Португалия,

Болгария,

Финляндия,

Латвия,

Швейцария,

Дания.

Из каждого полуфинала в гранд-финал пройдут 10 участников. Финал состоится уже 22 мая, и в нем за победу посоревнуются 26 стран: по десять финалистов из двух полуфиналов, а также пять представителей "большой пятерки" (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания - страны-организаторы и спонсоры конкурса, они автоматически проходят в финал, не участвуя в отборе).

Еще одной страной, которая будет в финале, являются Нидерланды, что победили в конкурсе в 2019-м и принимают его в этот раз.

Отметим, что выступление одного из фаворитов, занимающего шестую позицию в рейтинге букмекеров, сорвалось. Речь идет о группе из Исландии Daði & Gagnamagnið (песня "10 Years"). Дело в том, что у одного из участников коллектива позитивный тест на коронавирус. Поэтому их выступление покажут в записи.

Кроме того, в полуфинале выступит подопечная Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко. Она представит Молдову с песней SUGAR. Интересно, что Киркоров уже успел оскандалиться на красной дорожке Евровидения.

Трансляция второго полуфинала в Украине начнется 20 мая в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ.