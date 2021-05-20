Другий півфінал Євробачення 2021: хто головні суперники України, їхні шанси на перемогу

У другому півфіналі Євробачення 2021 виступить друга частина конкурсантів з представників сімнадцяти країн. Вже в ніч з 22 на 23 травня ми будемо знати список всіх 26 учасників фіналу.

Хто головні конкуренти України, які покажуть свої номери на міжнародному пісенному конкурсі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Хто входить до п'ятірки фаворитів Євробачення 2021

Згідно з даними офіційного букмекерського сайту, перша п'ятірка, у складі якої і Україна, виглядає так: Італія, Франція, Мальта, Україна, Швейцарія.

З цієї п'ятірки 20 травня ми побачимо на сцені швейцарця Gjon's Tears. Хлопцеві 22 роки, його справжнє ім'я Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj), він народився в Швейцарії в родині албанських біженців.

Музикант представить ліричну пісню французькою мовою - Tout l'univers. Йому в рейтингу дають п'яте місце.

Gjon's Tears - Tout l’Univers

18-річний феномен з Мальти, співачка Destiny (Дестіні Чукуньєре) вже показала свій номер у першому півфіналі. Її хіту je Me Casse букмекери пророкують третє місце.

Destiny - Je Me Casse

Перше місце в рейтингу букмекерів міцно займає рок-група Måneskin з Італії (пісня "Zitti E Buoni"). Їх виступ ми побачимо у фіналі 22 травня, так як Італія входить в "велику п'ятірку", яка автоматично проходить у фінал.

Måneskin - Zitti E Buoni

На другому місці француженка Barbara Pravi, вона також покаже свою ліричну пісню Voilà у фіналі 22 травня. Барбарі 28 років і вона виступає в жанрі французького шансону.

Barbara Pravi - Voilà

Скрін: Євробачення 2021, рейтинг букмекерів на 20 травня (euroinvision.com)

Повний список всіх учасників другого півфіналу 20 травня (в порядку виходу на сцену):

Сан Марино,

Естонія,

Чехія,

Греція,

Австрія,

Польща,

Молдова,

Ісландія,

Сербія,

Грузія,

Албанія,

Португалія,

Болгарія,

Фінляндія,

Латвія,

Швейцарія,

Данія.

З кожного півфіналу в гранд-фінал пройдуть 10 учасників. Фінал відбудеться вже 22 травня, і в ньому за перемогу позмагаються 26 країн: по десять фіналістів з двох півфіналів, а також п'ять представників "великої п'ятірки" (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і Великобританія - країни-організатори та спонсори конкурсу, вони автоматично проходять у фінал, не беручи участь у відборі).

Ще однією країною, яка буде у фіналі, є Нідерланди, що перемогли в конкурсі в 2019-му і приймають його в цей раз.

Відзначимо, що виступ одного з фаворитів, що займає шосту позицію в рейтингу букмекерів, зірвався. Йдеться про групу з Ісландії Daði & Gagnamagnið (пісня "10 Years"). Справа в тому, що у одного з учасників колективу позитивний тест на коронавірус. Тому їх виступ покажуть у записі.

Крім того, у півфіналі виступить підопічна Філіпа Кіркорова Наталія Гордієнко. Вона представить Молдову з піснею SUGAR. Цікаво, що Кіркоров вже встиг оскандалитися на червоній доріжці Євробачення.

Трансляція другого півфіналу в Україні розпочнеться 20 травня о 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ та СТБ.