Вторая пенсия: украинцам готовят дополнительные выплаты

Пенсии в Украине можно будет получать дополнительные - помимо солидарной, а сумму выплат каждый будет вправе сформировать "под себя". Речь идет о втором этапе пенсионной реформы и переходе на накопительную систему.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2683, предполагающий обязательные отчисления в счет своей будущей "второй" пенсии.

В накоплениях участвуют как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель - на паритетных началах.

Какой алгоритм накоплений

Работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, а те - взносы в размере 1% от дохода. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Впрочем, это не предел. Нардеп от партии "Слуга народа", глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова, которая является главным "лоббистом" законопроекта, отмечает, что при желании работник может договориться с работодателем и до 15% в индивидуальном порядке.

Авторы инициативы указывают в документе, что накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.

Все накопленные средства будут поступать на специальный счет не в ПФУ как единый социальный взнос, а в специально созданное Пенсионное казначейство, с которого потом будет выплачиваться "вторая" пенсия.

Модели "второй" пенсии

Каждый самостоятельно будет выбирать свой пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический. Это можно сделать в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора, или же подать заявление в органы ЦА.

динамический - долгосрочное инвестирование в потенциально более доходные инструменты, но рискованные;

консервативный - более надежные инвестиции, но с невысокой доходностью;

сбалансированный - комбинация двух вышеназванных портфелей.

Законопроектом предусмотрено право на получение за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат и пожизненных пенсий.

Таким образом, "вторую" пенсию украинцы при желании смогут получить по ускоренной процедуре. Однако тогда нужно будет отложить получение пенсии по солидарной системе. За каждый год отложенной основной пенсии дополнительная будет увеличиваться на 6%.

Единовременная выплата предусмотрена в случае, если человеку удалось накопить сумму до 12 прожиточных "минималок".

Как рассчитать свою "вторую" пенсию

По словам члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко, на "вторую" пенсию очень сильно влияет размер официальной зарплаты и сумма вкладов. Об этом передают "Вести".

Для примера, если взять минимальную зарплату (4173 гривен) и самый маленький взнос 3%, то по истечении 10 лет гражданин сможет рассчитывать на прибавку к пенсии только в 102 гривен.

Размер пенсии по второму уровню пенсионной системы будет определяться с учетом "коэффициентов дожития", который, по задумке, должен определить Кабмин. Сам коэффициент будет прямо пропорционален количеству лет, которые, как ожидается, человек проживет, находясь на пенсии.