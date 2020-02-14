Украинцев огорчили новыми правилами выхода на пенсию: все детали

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Выход на пенсию в Украине с 1 апреля для женщин будет начинаться с 59,5 лет

Женщинам пенсии в Украине можно будет получать с 59 лет только следующие 50 дней, так как с 1 апреля пенсионный возраст для украинок снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяца. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Но депутаты к тому времени планируют внести изменения и еще больше увеличить пенсионный возраст.

На текущий момент в 59 лет на пенсию могут выйти только женщины, достигшие этого возраста не позже 30 сентября 2019 года (родившиеся до 1 октября 1960-го года). Это является требованием закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ст. 26. Те женщины, кто родился позже, например, 12 февраля 1961 года (в этот день им исполнилось 59 лет) уже не имеют права выйти на пенсию в 59 лет, только в 59,5. Почему так – в ПФУ объяснить не смогли.

При этом как женщинам, как и мужчинам, надо иметь не менее 27 лет страхового стажа, то есть стажа легальной работы, с которой их работодателями уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Количество лет страхового стажа тоже повышается ежегодно, с 1 января каждого нового года – +1. Например, с 2021 года минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, вырастет до 28 лет, с 1 января 2022 года – до 29 лет и так далее. Так будет продолжаться до 2028 года, пока минимальный страховой стаж не достигнет 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста (59,5 либо 60 лет) нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 лет. В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа", – разъяснили "Сегодня" в Пенсионном фонде.

Но в ПФ уточнили, что есть и исключительные ситуации. К примеру, 60-летний пенсионер имеет на сегодня 26 лет и 2 месяца трудового стажа и при этом работает. До конца 2020 года он заработает необходимые 27 лет стажа и сможет оформить пенсию по возрасту, не дожидаясь, пока ему исполнится 63 года. При этом он может продолжать трудиться и дальше, и пенсию ему через два года пересчитают и увеличат. В каждом индивидуальном случае увеличение пенсии зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Но при наличии хотя бы 27 лет стажа, пенсию меньше минимальной (сейчас – 1638 грн) ему не назначат.

Тому, кто достиг 65-летнего возраста, но так и не наработал даже 15 лет страхового стажа (например, трудился нелегально, без оформления, или вел домашнее хозяйство), государство все равно назначит так называемую социальную помощь. Она равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, на сегодняшний день это те же 1638 грн, что соответствует минимальной пенсии по возрасту.