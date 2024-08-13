Всюди шерсть від пухнастика? Ось, як прибрати її з різних поверхонь

Як почистити килими від шерсті

Найефективнішим інструментом у боротьбі з шерстю домашніх тварин на килимах є пилосос. Пилососи також можуть видаляти бруд і частинки піску, які потрапляють з кожним кроком, послаблюючи волокна вашого килима.

Але щоб дійсно очистити килим від шерсті та лупи, радять пилососити килими та тканинні покриття щотижня, а потім обробляти їх щіткою.

Також після пилососа килим можна додатково очистити валиком або спеціальною щіткою для прибирання шерсті домашніх тварин. Такий спосіб радять використовувати кожні один-два дні, залежно від того, скільки у вас домашніх тварин і наскільки інтенсивно вони линяють.

Кілька разів на рік рекомендують здійснювати ретельне очищення килимів та килимових покриттів, щоб усунути стійкі відкладення шерсті.

Як вимити підлогу від шерсті

Коли мова йде про шерсть домашніх тварин, паркетну, вінілову або кахельну підлогу набагато легше прибирати. Спочатку слід пропилососити підлогу, щоб забрати якомога більше шерсті - або протерти поверхню ганчіркою з мікрофібри.

Починати потрібно з країв кімнати, рухаючись до центру. Сходинки краще витирати від верхньої до нижньої. Прилиплу шерсть можна прибрати, нанісши безпечний для домашніх тварин мийний засіб на водній основі.

Як прибрати шерсть з рушників і постелі

Щоб легко видалити шерсть домашніх тварин з постільної білизни, постільної білизни та рушників, можна використовувати гумову рукавичку, змочивши її водою. Шерсть має прилипати до рукавички, її буде легше зібрати та викинути.

Після цього речі необхідно попрати в пральній машині. Речі необхідно висушити, обравши для сушарки 10-хвилинний цикл сушки без нагріву, щоб розпушити шерсть домашніх тварин, якщо вона ще зосталася на тканині.

Струсіть залишки шерсті домашніх тварин, а потім знову виперіть їх, щоб остаточно прибрати бруд.

Як почистити від шерсті м'які меблі

Прибрати шерсть з м'яких меблів допоможе губка, ганчірка або рукавичка-гребінець для вичісування тварин. Перш ніж "вичісувати" оббивку дивана, переконайтеся, що губка суха.

Після використання необхідно промити губку з милом і зачекати висихання. Ви Можна прибирати шерсть з меблів і вологою ганчіркою, проте необхідно відтиснути її, щоб запобігти намоканню оббивки.

Як прибрати шерсть з м'яких меблів (ілюстративне фото: Freepik)

Як прибрати шерсть з одягу

Видалити шерсть з одягу можна декількома варіантами, проте краще не прати речі до видалення якомога більшої кількості шерсті.

Використати валик чи клейку стрічку

Липкі валики допоможуть легко видалити шерсть домашніх тварин з одягу. Однак завжди потрібно перевіряти, що валик чистий - інакше він не зможе зібрати бруд.

Крім цього, можна спробувати використовувати клейку стрічку, легенько та обережно прикладаючи її до тканини.

Випрати з оцтом

Сушарка і пральна машина - чудові помічники для видалення шерсті з одягу. Спочатку покладіть одяг у сушарку на 10 хвилин на низькому рівні нагрівання, щоб розм'якшити тканину і розпушити шерсть.

Перед тим, як покласти одяг у сушарку, обов'язково очистьте його від шерсті домашніх тварин якомога краще. Відокремте цей одяг від решти білизни.

Потім перекладіть одяг у пральну машину. В барабан приладу радять додати 0,5 склянки білого оцту - це також допоможе розпушити шерсть на одязі і змити її з тканини.

Прогріти відпарювачем

Ще одним варіантом є використання ручного відпарювача. Це ідеальний варіант для делікатних тканин, оскільки додаткова волога розпушує шерсть на одязі, не пошкоджуючи матеріал.

Як почистити стільниці від шерсті

Будь-який власник собаки чи кота знає, що шерсть домашніх тварин може літати - саме так вона опиняється на найнесподіваніших поверхнях, від журнальних столиків до стільниць.

Для сухого прибирання радять використати щітку або пилосос зі спеціальною насадкою. Потім проведіть по поверхні мокрим паперовим рушником, щоб зібрати решту шерсті.

Якщо тварини ходять по стільницях, не забувайте також часто дезінфікувати цю зону, протерши поверхню універсальним мийним засобом або розчином, що підходить для певного матеріалу.

При використанні хімічних речовин обов'язково слід пересвідчитися, що під час прибирання тварини перебувають в іншій кімнаті, а після прибирання - промити поверхні чистою водою, щоб видалити залишки засобу і запобігти отруєнню.

Інший варіант - використовувати натуральні засоби, наприклад, оцет чи харчову соду. Однак і після них краще протирати поверхні.