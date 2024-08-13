Повсюду шерсть от пушистика? Вот, как убрать ее с разных поверхностей

Как почистить ковры от шерсти

Самым эффективным инструментом в борьбе с шерстью домашних животных на коврах является пылесос. Пылесосы могут также удалять грязь и частицы песка, которые попадают с каждым шагом, ослабляя волокна вашего ковра.

Но чтобы действительно очистить ковер от шерсти и перхоти, советуют пылесосить ковры и тканевые покрытия еженедельно, а затем обрабатывать их щеткой.

Также после пылесоса ковер можно дополнительно очистить валиком или специальной щеткой для уборки шерсти домашних животных. Такой способ советуют использовать каждые один-два дня в зависимости от того, сколько у вас домашних животных и насколько интенсивно они линяют.

Несколько раз в год рекомендуют производить тщательную очистку ковров и ковровых покрытий, чтобы устранить стойкие отложения шерсти.

Как вымыть пол от шерсти

Когда речь идет о шерсти домашних животных, паркетный, виниловый или кафельный пол намного легче убирать. Сначала следует пропылесосить пол, чтобы убрать как можно больше шерсти - или протереть поверхность тряпкой из микрофибры.

Начинать нужно с краев комнаты, двигаясь в центр. Ступени лучше вытирать от верхней до нижней. Прилипшую шерсть можно убрать, нанеся безопасное для домашних животных моющее средство на водной основе.

Как убрать шерсть из полотенец и постельного белья

Чтобы легко удалить шерсть домашних животных с постельного белья, постельного белья и полотенец можно использовать резиновую перчатку, смочив ее водой. Шерсть должна прилипать к перчатке, ее будет легче собрать и выбросить.

После этого вещи необходимо постирать в стиральной машине. Вещи необходимо высушить, выбрав для сушилки 10-минутный цикл сушки без нагрева, чтобы распушить шерсть домашних животных, если она еще осталась на ткани.

Стряхните остатки шерсти домашних животных, а затем снова постирайте их, чтобы окончательно убрать грязь.

Как почистить от шерсти мягкую мебель.

Убрать шерсть из мягкой мебели поможет губка, тряпка или перчатка-гребешок для вычесывания животных. Прежде чем "вычесывать" обивку дивана, убедитесь, что губка сухая.

После использования нужно промыть губку с мылом и подождать высыхания. Можно убирать шерсть из мебели и влажной тряпкой, однако необходимо отжать ее, чтобы предотвратить намокание обивки.

Как убрать шерсть из мягкой мебели (иллюстративное фото: Freepik)

Как убрать шерсть с одежды

Удалить шерсть из одежды можно несколькими вариантами, однако лучше не стирать вещи до удаления как можно большего количества шерсти.

Использовать валик или клейкую ленту

Липкие валики помогут легко удалить шерсть домашних животных с одежды. Однако всегда нужно проверять, что валик чист - иначе он не сможет собрать грязь.

Кроме этого, можно попробовать использовать клейкую ленту, легко и осторожно прикладывая ее к ткани.

Постирать с уксусом

Сушилка и стиральная машина - отличные помощники для удаления шерсти с одежды. Сначала положите одежду в сушилку на 10 минут на низком уровне нагрева, чтобы размягчить ткань и распушить шерсть.

Перед тем, как положить одежду в сушилку, обязательно очистьте ее от шерсти домашних животных как можно лучше. Отделите эту одежду от остального белья.

Затем переложите одежду в стиральную машину. В барабан прибора советуют добавить 0,5 стакана белого уксуса - это также поможет распушить шерсть на одежде и смыть ее с ткани.

Прогреть отпаривателем

Еще одним вариантом является использование ручного отпаривателя. Это идеальный вариант для деликатных тканей, поскольку дополнительная влага распушивает шерсть на одежде, не повреждая материал.

Как почистить столешницы от шерсти

Любой владелец собаки или кота знает, что шерсть домашних животных может летать - именно так она оказывается на самых неожиданных поверхностях, от журнальных столиков до столешниц.

Для сухой уборки советуют использовать щетку или пылесос со специальной насадкой. Затем проведите по поверхности мокрым бумажным полотенцем, чтобы собрать остальную шерсть.

Если животные ходят по столешницам, не забывайте часто дезинфицировать эту зону, протерев поверхность универсальным моющим средством или раствором, подходящим для определенного материала.

При использовании химических веществ обязательно следует убедиться, что во время уборки животные находятся в другой комнате, а после уборки - промыть поверхности чистой водой, чтобы удалить остатки средства и предотвратить отравление.

Другой вариант - использовать натуральные средства, например, уксус или пищевую соду. Однако и после них лучше протирать поверхность.