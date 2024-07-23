4 простих способи дезодорувати килим для аромату свіжості

Через те, що по килиму ходять кожного дня - а іноді ще й розливають каву чи вино - в волокнах килимів "вкорінюються" неприємні запахи. Втім, швидко дезодорувати килим можна деякими продуктами з кухні.

Про методи, які допоможуть прибрати неприємний запах килима, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Дезодорувати килим за допомогою харчової соди

Харчова сода є потужним поглиначем запахів, що, за словами експертів з клінінгу, робить її чудовим вибором для дезодорування килимів.

Для застосування цього методу потрібно просіяти харчову соду через сито для борошна, щоб запобігти утворенню грудок. Після цього рівномірно розсипте соду по килиму, втираючи її руками в ворс.

Для того, щоб сода увібрала всі аромати, її потрібно залишити на кілька годин або на ніч. Після цього ретельно пропилососьте килим, щоб видалити всі крихти соди.

Дезодорувати килим за допомогою оцту

Оцет вважається чудовим варіантом для видалення запаху цвілі з килимів. До того ж він також може вбивати бактерії і нейтралізувати запахи.

Для того, щоб прибрати запах з килима оцтом, потрібно змішати 1 частину оцту і 2 частини теплої води в пульверизаторі. Обприскайте ділянки, які неприємно пахнуть, але будьте обережні, щоб не перенаситити килим.

Зачекайте 15-20 хвилин, щоб оцет подіяв і випарувався. Якщо потрібно, промокніть надлишки рушником. Після висихання запах оцту зникне разом з неприємним запахом.

Дезодорувати килим за допомогою лимона

Ще один ефективний спосіб дезодорувати килим - це лимон. Аромат цитрусових допоможе нейтралізувати неприємні запахи.

Спочатку необхідно пропилососити сухий килим, щоб видалити бруд або сміття. Потім вичавіть сік з декількох лимонів у пляшку з розпилювачем і розбавте його водою.

Злегка розпиліть лимонний розчин на килим, проте не перезволожуйте волокна. Дайте засобу повністю висохнути на повітрі. Після цього пропилососьте килим, щоб підняти волокна.

Дезодорувати килим за допомогою горілки

Алкоголь без ароматизаторів чудово нейтралізує запахи завдяки своїй здатності вбивати бактерії.

Для дезодорування килима цим методом горілку без запаху (або медичний спирт) потрібно перелити в пляшку з пульверизатором. Не перенасичуючи рідиною ворс, обприскайте килим.

Спирт потрібно залишити на 15-20 хвилин - з висиханням рідини неприємний запах килиму зникне.