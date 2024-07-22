6 речей, які ніколи не можна чистити відбілювачем та білизною

Білизна та інші засоби для відбілювання поверхні, є досить потужними засобами для дезінфекції. Не дивно, що ця рідина нерідко стає частиною рутинного прибирання. Проте, хоча позбутися бруду і мікробів вкрай важливо, білизна - не завжди оптимальний варіант для очищення поверхонь.

Про те, які речі в оселі не варто чистити з відбілювальними засобами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Кольорові або пофарбовані тканини

Якщо ви коли-небудь випадково розливали відбілювач на футболку з принтом або на інший кольоровий одяг, ви знаєте, що відбілювач "витравлює" колір речей.

Тож не варто використовувати відбілювач на кольорових речах - одязі та оббивці - та на будь-яких поверхнях, схильних до знебарвлення та пошкодження.

Місця, де граються діти та домашні тварини

Чиста оселя - це важливо, але не менш важливо, щоб вона була безпечною. Засоби для відбілювання - досить сильні хімічні речовини, тому важливо використовувати його в місцях, де діти та пухнасті друзі не доторкнуться до рідини, або не вдихатимуть випаровування.

Адже токсичні пари можуть викликати респіраторні захворювання та подразнення шкіри.

Крім цього, діти та домашні тварини з високою ймовірністю можуть випадково проковтнути відбілювач - навіть торкаючись іграшок або інших місць, де використовувався відбілювач, а потім тягнучи руки до рота.

Шви між плиткою

Якщо ви помітили плісняву на швах в душовій кабіні або ванні, краще не намагатися розв'язати проблему за допомогою звичайного відбілювача.

Хоча відбілювач може освітлити ділянку і знищити цвіль на поверхні, якщо він не призначений для плитки, то може пошкодити матеріал.

Альтернативою засобам для відбілювання є білий оцет, який, за словами експертів з прибирання, може вбити близько 82% цвілі і може проникати в пористі поверхні, знищуючи плісняву остаточно.

Для цього радять перелити білий оцет у пляшку з пульверизатором, ретельно обприскати поверхню і залишити засіб на годину. Потім слід протерти поверхню ганчіркою з теплою водою.

Також можна використати паста з оцту та харчової соди - або спеціальні засоби для плитки, які прибирають плісняву.

Деревина

Відбілювач просто не поєднується з деревиною - може спричинити зміну кольору та послабити деревні волокна.

Тому слід уникати використання цієї агресивної хімічної речовини на будь-якій дерев'яній поверхні - чи то обробні дошки, чи то дерев'яна підлога.

Також, якщо ви використовуєте відбілювач на будь-якому типі деревини, його практично неможливо видалити - пориста природа деревини лише поглинає відбілювач.

Крім того, що з часом поверхня буде руйнуватися, це ще й небезпечно для рук, ніг або пухнастих лап вашого улюбленця. Безпечніше використовувати м'який засіб для очищення, спеціально розроблений для дерева.

До того ж обов'язково добре вичавлюйте ганчірку для чищення, щоб уникнути пошкодження водою.

Неіржавна сталь та інші метали

Краще не використовувати концентрований відбілювач для дезінфекції речей з неіржавної сталі - ця сильна хімічна речовина може окислювати та роз'їдати метали, викликаючи іржу на поверхнях.

Замість цього рекомендують обирати м'який мийний засіб і теплу воду, не використовуючи металеві щіточки - щоб не подряпати поверхню.

Щоб запобігти подряпинам і покращити блиск, також радять завжди чистити матеріал у напрямку волокон.

Поверхні з натурального каменю

Кам'яні поверхні - включно з мармуром, гранітом і кварцом, є пористими, і відбілювач може завдати шкоди цим прекрасним матеріалам.

Агресивний засіб може зруйнувати верхній шар каменю, а також зробити поверхню тьмяною або навіть змінити колір матеріалу.

Натомість радять протирати поверхню з натурального каменя розчином води з невеликою кількістю мийного засобу. Варто надавати перевагу засобам без ароматизаторів на основі олій - інакше є ризик, що після прибирання залишаться плями.

Втім, інтенсивність дії засобу залежить і від його концентрації. Існують вже готові розчини для дезінфекції різноманітних поверхонь - які необхідно використовувати винятково за інструкцією, за вказівками змиваючи водою після застосування.