Про всяк випадок. Які речі мають обов'язково бути у вашому авто

У багатьох водіїв авто в багажнику машини зберігається багато речей, а в інших - там немає нічого. Для останніх це не добре, оскільки іноді трапляються непередбачувані ситуації.

Про те, які речі обов'язково мають бути у вашому авто - читайте в матеріалі Styler.

Що покласти в салон авто

Такі речі мають бути завжди, особливо у випадку, якщо ви збираєтесь у тривалу поїздку.

аптечка, яка містить все необхідне: знеболювальні засоби, серцеві препарати, жарознижувальні та безконтактний термометр

пляшки з водою

їжа швидкого приготування та будь-яка інша тривалого зберігання

паперові карти, оскільки у вас може зникнути інтернет у невідповідний момент

Що має бути в багажнику

Список речей, які необхідні в цілях безпеки та непередбачуваних ситуацій

знак аварійної зупинки, а також жилет зі світловідбивачами, щоб інші водії вночі бачили вас та не зачепили

вогнегасник

герметично закриту каністру з паливом, знадобиться у разі, якщо ви не розрахуєте з заправкою палива

набір гайкових ключів

датчик тиску в шинах, що може покращити керованість, підвищити економію палива, збільшити термін служби шин і навіть врятувати життя

Для комфорту в машині