Про всяк випадок. Які речі мають обов'язково бути у вашому авто
Які речі обов'язково мають бути у вашому авто (фото: Freepik)
У багатьох водіїв авто в багажнику машини зберігається багато речей, а в інших - там немає нічого. Для останніх це не добре, оскільки іноді трапляються непередбачувані ситуації.
Про те, які речі обов'язково мають бути у вашому авто - читайте в матеріалі Styler.
Що покласти в салон авто
Такі речі мають бути завжди, особливо у випадку, якщо ви збираєтесь у тривалу поїздку.
- аптечка, яка містить все необхідне: знеболювальні засоби, серцеві препарати, жарознижувальні та безконтактний термометр
- пляшки з водою
- їжа швидкого приготування та будь-яка інша тривалого зберігання
- паперові карти, оскільки у вас може зникнути інтернет у невідповідний момент
Що має бути в багажнику
Список речей, які необхідні в цілях безпеки та непередбачуваних ситуацій
- знак аварійної зупинки, а також жилет зі світловідбивачами, щоб інші водії вночі бачили вас та не зачепили
- вогнегасник
- герметично закриту каністру з паливом, знадобиться у разі, якщо ви не розрахуєте з заправкою палива
- набір гайкових ключів
- датчик тиску в шинах, що може покращити керованість, підвищити економію палива, збільшити термін служби шин і навіть врятувати життя
Для комфорту в машині
- змінний одяг може знадобитися у випадку аварії
- зарядний пристрій USB для мобільних пристроїв, якщо у вашому автомобілі немає вбудованого та повербанк