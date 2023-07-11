Ці 5 неочевидних помилок зіпсують коробку передач вашого авто

Очевидно, що лише завдяки правильній експлуатації, авто краще служить та не потрібно значно витрачатися на ремонт. Однак є неочевидні помилки, які швидко зіпсують коробку передач машини.

Про це експерти розповіли у статті на Sante Plus.

Тримаєте руку на важелі коробки передач

На жаль, багато водіїв так роблять. Коли ми тримаємо руку на важелі КПП, ми чинимо на нього тиск, який передається на вилку в коробці передач. В результаті коробка швидше зіпсується і доведеться витрачати багато грошей на ремонт.

При зупинці не відпускаєте зчеплення

Багато водіїв роблять цю помилку. Коли вони зупиняються на червоне світло, зчеплення не відпускають. Така помилка зношує вижимний підшипник, який піддається непотрібному тиску.

Тому наступного разу, коли вам потрібно буде зупинитися, просто перемкніться на нейтральну передачу та відпустіть зчеплення.

Не повністю відпускаєте зчеплення

Така їзда є абсолютно непотрібним навантаженням на зчеплення. У такому разі зношуються синхронізатори, поршень головного циліндра та й взагалі механізм зчеплення. Ну і звісно потім доведеться робити дорогий ремонт.

Вмикаєте неправильну передачу

Коли ми їдемо на високій швидкості, витискаємо педаль газу до кінця. На жаль, неправильна передача призводить до того, що відбувається прискорений знос зчеплення.

Весь час тримаєте ногу на зчепленні