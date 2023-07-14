На всякий случай. Какие вещи должны обязательно быть в вашем авто
Какие вещи обязательно должны быть в вашем автомобиле (фото: Freepik)
У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, а у других - там нет ничего. Для последних это не хорошо, поскольку иногда случаются непредсказуемые ситуации.
О том, какие вещи обязательно должны быть в вашем авто - читайте в материале Styler.
Что положить в салон авто
Такие вещи должны быть всегда, особенно если вы собираетесь в длительную поездку.
- аптечка, содержащая все необходимое: обезболивающие средства, сердечные препараты, жаропонижающие и бесконтактный термометр
- бутылки с водой
- еда быстрого приготовления и любая другая длительного хранения
- бумажные карты, поскольку у вас может исчезнуть интернет в неподходящий момент
Что должно быть в багажнике
Список вещей, необходимых в целях безопасности и непредсказуемых ситуаций
- знак аварийной остановки, а также жилет со светоотражателями, чтобы другие водители ночью видели вас и не задели
- огнетушитель
- герметично закрытую канистру с топливом, пригодится в случае, если вы не рассчитаете с заправкой топлива
- набор гаечных ключей
- датчик давления в шинах, что может улучшить управляемость, повысить экономию топлива, увеличить срок службы шин и даже спасти жизнь
Для комфорта в машине
- сменная одежда может потребоваться в случае аварии
- зарядное устройство USB для мобильных устройств, если в вашем автомобиле нет встроенного и повербанк