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Про всяк випадок. Які речі мають обов'язково бути у вашому авто

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П'ятниця 14 липня 2023 15:24
Про всяк випадок. Які речі мають обов'язково бути у вашому авто Які речі обов'язково мають бути у вашому авто (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

У багатьох водіїв авто в багажнику машини зберігається багато речей, а в інших - там немає нічого. Для останніх це не добре, оскільки іноді трапляються непередбачувані ситуації.

Про те, які речі обов'язково мають бути у вашому авто - читайте в матеріалі Styler.

Що покласти в салон авто

Такі речі мають бути завжди, особливо у випадку, якщо ви збираєтесь у тривалу поїздку.

  • аптечка, яка містить все необхідне: знеболювальні засоби, серцеві препарати, жарознижувальні та безконтактний термометр
  • пляшки з водою
  • їжа швидкого приготування та будь-яка інша тривалого зберігання
  • паперові карти, оскільки у вас може зникнути інтернет у невідповідний момент

Що має бути в багажнику

Список речей, які необхідні в цілях безпеки та непередбачуваних ситуацій

  • знак аварійної зупинки, а також жилет зі світловідбивачами, щоб інші водії вночі бачили вас та не зачепили
  • вогнегасник
  • герметично закриту каністру з паливом, знадобиться у разі, якщо ви не розрахуєте з заправкою палива
  • набір гайкових ключів
  • датчик тиску в шинах, що може покращити керованість, підвищити економію палива, збільшити термін служби шин і навіть врятувати життя

Для комфорту в машині

  • змінний одяг може знадобитися у випадку аварії
  • зарядний пристрій USB для мобільних пристроїв, якщо у вашому автомобілі немає вбудованого та повербанк

Раніше ми пояснювали, як відчинити двері авто, якщо забули ключі в салоні.

Також читайте, які неочевидні помилки зіпсують коробку передач вашої машини.

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