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На всякий случай. Какие вещи должны обязательно быть в вашем авто

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Пятница 14 июля 2023 15:24
На всякий случай. Какие вещи должны обязательно быть в вашем авто Какие вещи обязательно должны быть в вашем автомобиле (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, а у других - там нет ничего. Для последних это не хорошо, поскольку иногда случаются непредсказуемые ситуации.

О том, какие вещи обязательно должны быть в вашем авто - читайте в материале Styler.

Что положить в салон авто

Такие вещи должны быть всегда, особенно если вы собираетесь в длительную поездку.

  • аптечка, содержащая все необходимое: обезболивающие средства, сердечные препараты, жаропонижающие и бесконтактный термометр
  • бутылки с водой
  • еда быстрого приготовления и любая другая длительного хранения
  • бумажные карты, поскольку у вас может исчезнуть интернет в неподходящий момент

Что должно быть в багажнике

Список вещей, необходимых в целях безопасности и непредсказуемых ситуаций

  • знак аварийной остановки, а также жилет со светоотражателями, чтобы другие водители ночью видели вас и не задели
  • огнетушитель
  • герметично закрытую канистру с топливом, пригодится в случае, если вы не рассчитаете с заправкой топлива
  • набор гаечных ключей
  • датчик давления в шинах, что может улучшить управляемость, повысить экономию топлива, увеличить срок службы шин и даже спасти жизнь

Для комфорта в машине

  • сменная одежда может потребоваться в случае аварии
  • зарядное устройство USB для мобильных устройств, если в вашем автомобиле нет встроенного и повербанк

Раньше мы объясняли, как открыть дверь авто, если забыли ключи в салоне.

Читайте также, какие неочевидные ошибки испортят коробку передач вашей машины.

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