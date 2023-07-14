На всякий случай. Какие вещи должны обязательно быть в вашем авто

У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, а у других - там нет ничего. Для последних это не хорошо, поскольку иногда случаются непредсказуемые ситуации.

О том, какие вещи обязательно должны быть в вашем авто - читайте в материале Styler.

Что положить в салон авто Такие вещи должны быть всегда, особенно если вы собираетесь в длительную поездку. аптечка, содержащая все необходимое: обезболивающие средства, сердечные препараты, жаропонижающие и бесконтактный термометр

бутылки с водой

еда быстрого приготовления и любая другая длительного хранения

бумажные карты, поскольку у вас может исчезнуть интернет в неподходящий момент Что должно быть в багажнике Список вещей, необходимых в целях безопасности и непредсказуемых ситуаций знак аварийной остановки, а также жилет со светоотражателями, чтобы другие водители ночью видели вас и не задели

огнетушитель

герметично закрытую канистру с топливом, пригодится в случае, если вы не рассчитаете с заправкой топлива

набор гаечных ключей

датчик давления в шинах, что может улучшить управляемость, повысить экономию топлива, увеличить срок службы шин и даже спасти жизнь Для комфорта в машине сменная одежда может потребоваться в случае аварии

зарядное устройство USB для мобильных устройств, если в вашем автомобиле нет встроенного и повербанк