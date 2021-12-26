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В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год

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Донбасс, Воскресенье 26 декабря 2021 18:33
В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год Фото: стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Мирончук

Война войной, а праздники никто не отменял. Повара бригад уже разработали праздничное меню для украинских защитников. При этом меню составляли по желанию военных.

Чем будут угощать военных и что будет в праздничном меню, рассказали на Facebook-странице ООС.

Повар батальона одной из механизированных бригад заранее составляет праздничное меню. По словам Ольги, на новогоднем столе будет несколько видов салатов.

В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Наши ребята в плане праздничного стола консерваторы - заказали блюда "как в детстве" - оливье, селедку под шубой, "мимозу". Поэтому буду удовлетворять их гастрономические капризы, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все", - отметила девушка.

В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Она также добавила, что будет готовить и салат из крабовых палочек. Среди основных блюд будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба. Ольга взялась делать и "перепичку" с картофелем и капустой.

В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Бойцы признались, что на десерт мечтают о домашнем Наполеоне.

"Жена всегда готовит этот торт. Для меня и праздник не праздник без Наполеона", - отметил военнослужащий Владимир.

Это в тайне передали Ольге, на что она ответила, что исполнит эту "сладкую мечту", поскольку все ингредиенты для этого есть.

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (видео: facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, эксперты рассказали, как не переесть за праздничными столами.

Мы также писали о том, что в Украине традиционно подорожали продукты к Новому году.

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