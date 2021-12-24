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В Украине подорожали продукты: во сколько обойдется теперь оливье и шуба

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Пятница 24 декабря 2021 13:45
В Украине подорожали продукты: во сколько обойдется теперь оливье и шуба Фото: в Украине подорожали новогодние салаты (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине традиционно подорожали продукты к Новому году. Так, угощения в праздник обойдутся на 14% дороже, чем в прошлом.

Об этом сообщает ТСН.

Во сколько обойдется новогодний стол

Эксперты сообщили, что по средним подсчетам на семью из 3-4 человек угощение обойдется в 1160 гривен. Традиционные салаты взлетели в цене больше всего. В этом году они обойдутся на 15 грн дороже, чем в 2020 году.

Селедка под шубой подорожала почти на 40% и сейчас обойдется до 47 грн, а приготовить оливье дома выльется в 76 гривен.

На 15% в этом году подорожало куриное мясо. Нарезки, например, сыр и колбаса на 20%.

Эксперты сообщили, что красная икра в этом году обойдется на 30 грн дороже, шампанское – на 6 грн, а мандарины – на 2 грн.

Как сэкономить

Рекомендуем купить уже сейчас бакалею, деликатесы (икра) и алкоголь. Эти продукты у вас не испортятся и позволят немного сократить расходы, если вы будете это покупать в канун Нового года.

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