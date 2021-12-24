Как не переесть за праздничными столами: эти полезные лайфхаки должны знать все
Праздники уже на пороге и все они сопровождаются застольями. На столах в эти дни много жареной, жирной, копченой и сладкой еды.
Ни один организм не выдержит такой нагрузки и нужно быть осторожнее, чтобы не угодить после праздника в больницу.
Как не переедать за праздничными столами и не убивать свой организм едой, рассказали в УНИАН.
От большого количества еды на праздничных столах страдает в первую очередь поджелудочная железа. Также под ударом оказываются желудок, печень и почки.
Как не переедать
- Поймите, что вы точно не сможете съесть все, что есть на столе
- Выберите несколько блюд и пробуйте именно их
- Отдайте предпочтение мясу, рыбе, овощам и зелени
- Минимизируйте употребление алкоголя
- Перед застольем выпейте ферменты и стакан воды с лимоном
- Откажитесь от молочных продуктов и десертов, особенно с масляным кремом
Важные правила за столом
1. Ешьте зеленые овощи – клетчатка даст вам сытость и позволить не переедать
2. Комбинируйте продукты правильно: не совмещайте мясо с хлебом, яйца с картофелем и сыром
3. Пищу не запивайте водой или другими напитками
4. Не ешьте жирные блюда, которые долго перевариваются
Как помочь организму при переедании или отравлении
Если утром после праздника у вас явная тяжесть в желудке ли признаки отравления, то обойдитесь большим количеством жидкости.
Также стоит перейти на щадящую диету, которая поможет организму справиться с последствиями переедания. Можно есть бананы, рис, яблоки, тосты.
Эти продукты должны быть в рационе не менее 3 дней. Есть нужно так, чтобы не чувствовать тошноты и насыщаться.
Через три дня можно добавить вареные яйца, свежие фрукты, овощи на пару и белое мясо.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали советы, как не отравиться на Новый год.
А также рассказывали о том, что врач назвала праздничное мясо, которое вызывает рак и диабет.