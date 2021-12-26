У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік
Війна війною, а свята ніхто не відміняв. Кухарі бригад вже розробили святкове меню для українських захисників. При цьому меню складали за бажанням військових.
Чим пригощатимуть військових і що буде у святковому меню, розповіли на Facebook-сторінці ООС.
Кухар батальйону однієї з механізованих бригад заздалегідь складає святкове меню. За словами Ольги, на новорічному столі буде кілька видів салатів.
Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)
"Наші хлопці в плані святкового столу консерватори - замовили страви "як в дитинстві" - олів'є, оселедець під шубою,"мімозу". Тому буду задовольняти їх гастрономічні примхи, тим більше продукти з каталогу дозволяють приготувати це все", - зазначила дівчина.
Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Вона також додала, що готуватиме і салат з крабових паличок. Серед основних страв буде запечене м'ясо, котлети і смажена риба. Ольга взялася робити і перепічку з картоплею і капустою.
Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Бійці зізналися, що на десерт мріють про домашнього Наполеона.
"Дружина завжди готує цей торт. Для мене і свято не свято без Наполеона", - зазначив військовослужбовець Володимир.
Це в таємниці передали Ользі, на що вона відповіла, що виконає цю "солодку мрію", оскільки всі інгредієнти для цього є.
Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий Рік (відео: facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, експерти розповіли, як не переїсти за святковими столами.
Ми також писали про те, що в Україні традиційно подорожчали продукти до Нового року.