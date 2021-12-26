ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік

Новость на русском →
Донбас, Неділя 26 грудня 2021 18:33
У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік Фото: стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Мирончук

Війна війною, а свята ніхто не відміняв. Кухарі бригад вже розробили святкове меню для українських захисників. При цьому меню складали за бажанням військових.

Чим пригощатимуть військових і що буде у святковому меню, розповіли на Facebook-сторінці ООС.

Кухар батальйону однієї з механізованих бригад заздалегідь складає святкове меню. За словами Ольги, на новорічному столі буде кілька видів салатів.

У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік

Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Наші хлопці в плані святкового столу консерватори - замовили страви "як в дитинстві" - олів'є, оселедець під шубою,"мімозу". Тому буду задовольняти їх гастрономічні примхи, тим більше продукти з каталогу дозволяють приготувати це все", - зазначила дівчина.

У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік

Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Вона також додала, що готуватиме і салат з крабових паличок. Серед основних страв буде запечене м'ясо, котлети і смажена риба. Ольга взялася робити і перепічку з картоплею і капустою.

У ЗСУ розповіли, чим годуватимуть бійців на Новий рік

Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий рік (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Бійці зізналися, що на десерт мріють про домашнього Наполеона.

"Дружина завжди готує цей торт. Для мене і свято не свято без Наполеона", - зазначив військовослужбовець Володимир.

Це в таємниці передали Ользі, на що вона відповіла, що виконає цю "солодку мрію", оскільки всі інгредієнти для цього є.

Стало відомо, чим годуватимуть українських бійців на Новий Рік (відео: facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, експерти розповіли, як не переїсти за святковими столами.

Ми також писали про те, що в Україні традиційно подорожчали продукти до Нового року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Новий рік
LITE
Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати
Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати