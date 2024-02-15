Вступити стане складніше. На які спеціальності планують підняти конкурсний бал

Міністерство освіти і науки цього року планує підвищити мінімальний конкурсний бал, який необхідний для вступу на деякі спеціальності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням проект Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

На які спеціальності піднімуть прохідний бал

У 2024 році до 150 балів планують підвищити мінімальний конкурсний бал для вступу на бакалаврат на бюджетну і контрактну форму навчання для спеціальностей:

Право

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Фармація, промислова фармація

Охорона здоров'я

Прохідний поріг 150 балів планують залишити для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".

Для того, щоб вступити на інші спеціальності, абітурієнту потрібно мінімально набрати 130 балів. Ця норма буде застосовуватись до всіх вступників, окрім дітей загиблих захисників України.

Зазначимо також, що для розрахунку конкурсного балу використовуються рейтингові бали з 4 предметів Національного мультипредметного тесту. Додатково нараховуються бали за творчий конкурс для творчих та спортивних спеціальностей.

Які ще зміни передбачено

Наголосимо також, що у 2024 році передбачено збереження пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Але при цьому скасований вступ без результатів НМТ на контракт на спеціальності, які мають особливу державну підтримку.

Також скасували вступ без єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) у магістратуру за тим самим джерелом фінансування на ту ж саму спеціальність у ВНЗ, який закінчив випускник бакалаврату поточного року, який проживає на тимчасово окупованій території.