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Поступить станет сложнее. На какие специальности планируют поднять конкурсный балл

Четверг 15 февраля 2024 07:26
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Поступить станет сложнее. На какие специальности планируют поднять конкурсный балл Какие требования могут измениться во вступительной кампании 2024 года (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки в этом году планирует повысить минимальный конкурсный балл, необходимый для поступления на некоторые специальности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования.

На какие специальности поднимут проходной балл

В 2024 году до 150 баллов планируют повысить минимальный конкурсный балл для поступления на бакалавриат на бюджетную и контрактную форму обучения для специальностей:

  • Право
  • Публичное управление и администрирование
  • Международные отношения
  • Фармация, промышленная фармация
  • Здравоохранение

Проходной порог 150 баллов планируют оставить для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

Для того чтобы поступить на другие специальности, абитуриенту нужно минимально набрать 130 баллов. Эта норма будет применяться ко всем абитуриентам, кроме детей погибших защитников Украины.

Отметим также, что для расчета конкурсного балла используются рейтинговые баллы по 4 предметам Национального мультипредметного теста. Дополнительно начисляются баллы за конкурс для творческих и спортивных специальностей.

Какие еще изменения предусмотрены

Отметим также, что в 2024 году предусмотрено сохранение льгот и льготных категорий, в частности, для жителей временно оккупированных территорий. Но при этом отменено вступление без результатов НМТ на контракт на специальности, имеющие особую государственную поддержку.

Также отменили поступление без единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного экзамена (ЕВЭ) в магистратуру по тому же источнику финансирования на ту же специальность в вузе, который окончил выпускник бакалавриата текущего года, проживающий на временно оккупированной территории.

Раньше мы писали о том, сколько стоит выучиться на бакалавра в Украине.

Читайте также о том, когда будет проходить НМТ 2024 и какие предметы будут обязательны.

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