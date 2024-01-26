Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими

Коли буде НМТ 2024 (фото: Getty Images)

Стало відомо, коли в Україні абітурієнти будуть складати НМТ 2024, а також які предмети стануть обов'язковими на іспитах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на офіційній сторінці МОН у Facebook.