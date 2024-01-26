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Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 09:40
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Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими Коли буде НМТ 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Стало відомо, коли в Україні абітурієнти будуть складати НМТ 2024, а також які предмети стануть обов'язковими на іспитах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на офіційній сторінці МОН у Facebook.

Точні дати проведення НМТ

МОН затвердило, що цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня. Це термін основної та додаткової сесій іспитів.

Абітурієнт складе всі іспити протягом одного дня. Перші 120 хвилин виділяють на два предмети. Після цього для вступників зроблять 20-хвилинну перерву й вони продовжать роботу протягом нових 120 хвилин над іще двома предметами.

Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими

Обов'язкові предмети НМТ 2024

До переліку обов'язкових входять:

  • українська мова
  • історія України
  • математика

Серед предметів на вибір можна обрати:

  • українську літературу
  • англійську мову
  • французьку мову
  • іспанську мову
  • німецьку мову
  • біологію
  • географію
  • хімію
  • фізику

Стало відомо, коли пройде НМТ 2024 та які предмети будуть обов'язковими

Раніше ми розповідали, як проходить вступ 2024 у коледжі, технікуми та училища.

Читайте також, чому українські виші можуть підняти вартість навчання.

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