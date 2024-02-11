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Скільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностях

Неділя 11 лютого 2024 08:30
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Скільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностях Скільки коштує навчання на бакалавра (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Майбутнім випускникам та їхнім батькам варто уже задуматись над тим, куди подавати документи на вступ та яка спеціальність їм фінансово доступна.

Про те, скільки коштує навчання на бакалавра, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта.юа".

Скільки коштує навчання на бакалавра в Україні

У таблиці вказані дані про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Нижче наводимо інформацію про середню ціну, указану за рік навчання.

До списку найдорожчих спеціальностей увійшли:

  • інженерія програмного забезпечення, системний аналіз, менеджмент, маркетинг, національна безпека, право, міжнародне право, фармація - понад 30 000 грн
  • музичне мистецтво, сценічне мистецтво - 39 000 грн
  • стоматологія і медицина - 42-46 000 грн.

До середньої за вартістю категорії увійшли:

  • комп'ютерні науки, кібербезпека та захист інформації - до 30 000 грн
  • богослов'я, історія та археологія, філологія, політологія, психологія, журналістика, соціологія та культурологія - 24-29 000 грн

До списку найдешевших спеціальностей увійшли:

  • прикладна фізика та наноматеріали, хімія - у межах 21 000 грн
  • транспортні технології, соціальна робота, цивільна безпека - у межах 20 000 грн
  • суднобудування - 16 257 грн

Скільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхСкільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностяхВартість навчання на бакалавра (скриншот)

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