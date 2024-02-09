Вступ на магістратуру 2024. Студентам розповіли, коли реєструватись і приходити на іспити

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, коли студентам потрібно реєструватися та приходити на іспити, аби вступити до магістратури в поточному 2024 році.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, що студентам потрібно знати про календарний план організації та проведення вступних випробувань до магістратури.

Скільки сесій передбачається

Згідно з календарним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти й науки України, вступні випробування для студентів, які планують потрапити до магістратури, проходитимуть у дві сесії:

основна сесія: 24 червня - 15 липня

додаткова сесія: 31 липня - 14 серпня

Коли потрібно зареєструватися

Цього року передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти узяти участь в Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) - основний та додатковий.

Основний етап реєстрації триватиме з 7 до 29 травня включно (реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти).

Уточнюється, що зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, в яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".

Додатковий період реєстрації запланований на 17-21 червня.

На цьому етапі зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ зможуть ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

Зазначається, що до 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

До 26 липня таку інформацію отримають учасники додаткової сесії.

Вступні випробування до магістратури в 2024 році (інфографіка: testportal.gov.ua)

Дати іспитів та отримання результатів

Учасники основної сесії складатимуть іспити орієнтовно з 24 червня до 15 липня.

Інформацію про результати основної сесії (за шкалою 100-200 балів) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня.

Учасники додаткової сесії складатимуть іспити орієнтовно з 31 липня до 14 серпня.

Інформацію про результати додаткової сесії (за шкалою 100-200 балів) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 серпня.