Чому в Україні будуть скорочувати кількість університетів та як це буде відбуватися

В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти у багатьох батьків це викликає занепокоєння. Але у МОН пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.

Чому скоротять кількість університетів та як це буде відбуватися, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького в ефірі "Суспільне".

Чому скоротять кількість ВНЗ

За словами заступника міністра, ще 15 років тому в Україні закінчували навчання у школах близько 670 тисяч випускників. І більшість з них вступала в Україні. На сьогодні ця цифра зменшилась майже удвічі - кількість випускників дорівнює 360 тисячам.

"Відповідно ми можемо говорити про те, що просто кількість наших потенційних студентів впала майже на половину. Водночас мережа закладів освіти залишилася практично тією ж самою. У нас середня кількість студентів на заклад вищої освіти колись була 6 400, а цього року вже 3 400. Відповідно у нас відбувається серйозне падіння", - зазначає Винницький.

Також він зауважив, що одним з критеріїв якості освіти є масштаб університету, оскільки у більшому закладі студент має більші можливості для вибору предметів. Відповідно це також впливає на існування певної конкуренція серед викладачів.

"Має бути певна логічна мережа університетів, яка відповідає нашій демографії. На жаль наші демографічні перспективи не найкращі. Тут треба розуміти, що ми знаємо, що буде через 15 років. Випускників шкіл буде орієнтовно 250 тисяч щороку. І це насправді велика проблема, оскільки наша сьогоднішня інфраструктура побудована на 700-750 тисяч студентів на рік. Тобто вона має бути у три рази меншою", – підкреслив заступник міністра освіти та науки.

Водночас він повідомив, що наразі Міністерство освіти й науки не планує настільки різкі зміни до мережі закладів освіти. Зокрема, МОН плануємо зі 140 закладів вищої освіти, які наразі перебувають у сфері управління МОН, скоротити це число до 100.

Він також наголосив, що ця цифра на сьогодні затверджена на найвищих рівнях керівництва держави.

Як буде виглядати скорочення

До кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів. За словами Винницького, йдеться про приєднання слабких закладів вищої освіти до більш потужних.

"Ми маємо ситуацію, що в деяких закладах ми маємо просто кризову ситуацію, тому необхідно діяти саме зараз, для того, щоб врятувати студентів та викладацький склад", - наголосив заступник міністра.

Він також зауважив, що переважна кількість закладів, які будуть приєднані до інших, є галузевими закладами освіти, водночас насправді вже давно втратили свою галузевість.

"Наприклад, минулого тижня відбулося приєднання Одеського державного екологічного університету до Одеського національного університету ім. Мечнікова. На жаль, Одеський екологічний університет давно вже перестав бути екологічним. На сьогодні там викладається і право, і багато інших спеціальностей. І викладання цих спеціальностей не відповідає необхідній якості за відповідними критеріями", - сказав Винницький.

При будь-якому приєднанні викладачі, які працюють в університеті, що приєднаний, залишаться працювати та не втратять роботу раптово. Студенти ж приєднаних університетів продовжать своє навчання на тих програмах і за тими умовами, за якими вони розпочали здобувати освіту. Також будуть збережені бюджетні місця, а ціна контракту не змінюватиметься.

Приєднання буде плавним, бо для гармонізації програм необхідно 1-1,5 року. Студенти, які колись вступили до найслабшого вишу отримають можливість закінчити більш престижний університет.

Окрім того, кожне об'єднання буде супроводжуватися інвестицією Міністерства освіти та науки з коштів Світового банку на закупівлю навчально-наукового обладнання. Розмір такої інвестиції складатиме від 1 до 1,5 млн доларів.

"Отже, ми не тільки оптимізуємо мережу, ми все ж такі її модернізуємо, вкладаючи непогані гроші в об'єднані університети", – наголосив заступник міністра освіти та науки.