Поступление на магистратуру 2024. Студентам рассказали, когда зарегистрироваться и приходить на экзамены

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, когда студентам нужно регистрироваться и приходить на экзамены, чтобы поступить в магистратуру в текущем 2024 году.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, что студентам нужно знать о календарном плане организации и проведения вступительных испытаний в магистратуру.

Сколько сессий предполагается

Согласно календарному плану, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины, вступительные испытания для студентов, планирующих попасть в магистратуру, будут проходить в две сессии:

основная сессия: 24 июня - 15 июля

дополнительная сессия: 31 июля - 14 августа

Когда нужно зарегистрироваться

В этом году предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или Едином вступительном экзамене (ЕВЭ) - основной и дополнительный.

Основной этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно (регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования).

Уточняется, что зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, где будут указаны данные для осуществления входа на информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру".

Дополнительный период регистрации намечен на 17-21 июня.

На этом этапе зарегистрироваться для прохождения ЕПВИ и/или ЕВЭ смогут лица, которые не смогли этого сделать во время основного периода регистрации.

Отмечается, что до 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных экзаменов, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

До 26 июля подобную информацию получат участники дополнительной сессии.

Вступительные испытания в магистратуру в 2024 году (инфографика: testportal.gov.ua)

Даты экзаменов и получения результатов

Участники основной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 24 июня по 15 июля.

Информация о результатах основной сессии (по шкале 100-200 баллов) будет размещена на информационных страницах участников до 20 июля.

Участники дополнительной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 31 июля по 14 августа.

Информация о результатах дополнительной сессии (по шкале 100-200 баллов) будет размещена на информационных страницах участников до 20 августа.