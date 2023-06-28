Вступ 2023: для абітурієнтів вже доступна нова функція

В Україні учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати з трьох тестувань. Переглянути їх можна в особистих кабінетах випускників.
Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Результати національного мультипредметного тесту за шкалою 100-200 балів з трьох предметів вказано в "Інформаційній картці" учасника НМТ.
Сформувати "Інформаційну картку", яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти, потрібно в персональному кабінеті у вкладці "Результати".
"Інформаційна картка" є додатком до Сертифіката НМТ.
У 2023 запланували дві сесії НМТ - 2023: основну і додаткову. Основна відбулася протягом 5 - 23 червня, додаткова буде тривати 11 - 24 липня.
Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
Під час складання НМТ учаснику доведеться скласти завдання з трьох предметів. Два обов'язкові - українська мова, математика та один предмет на вибір - історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
Важливо, що цьогоріч році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.
Відповідно до Порядку проведення НМТ у 2023 році предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.
Предметом оскарження може бути також відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.
Учасник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200 можливих.
В середньому порогом для вступу є 130 балів. Для навчання на спеціальностях "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.
Цьогоріч вступна кампанія переважно здійснюватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника, реєстрація яких розпочнеться 1 липня.
Зокрема, абітурієнтам не варто легковажити термінами вступу. З 19 до 31 липня до 18:00 треба подати заяви на вступ до ЗВО у своїх кабінетах. Робити це в останній день не варто.
Раніше ми повідомляли про 5 лайфхаків, які допоможуть скласти тест із вищим результатом.
Також ми писали, що категорично не можна робити під час тестування.