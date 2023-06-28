Поступление 2023: для абитуриентов уже доступна новая функция

Как сформировать карту с результатами

Результаты национального мультипредметного теста по шкале 100-200 баллов по трем предметам указаны в "Информационной карточке" участника НМТ.

Сформировать "Информационную карточку", которая необходима для поступления в заведения высшего образования, нужно в персональном кабинете во вкладке "Результаты".

"Информационная карточка" является приложением к Сертификату НМТ.

Когда состоится дополнительная сессия

В 2023 запланировали две сессии НМТ - 2023: основную и дополнительную. Основная состоялась в течение 5 - 23 июня, дополнительная продлится 11 - 24 июля.

Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

При составлении НМТ участнику придется составить задание по трем предметам. Два обязательных - украинский язык, математика и один предмет на выбор - история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Можно ли обжаловать результаты теста

Важно, что в этом году апелляция результата национального мультипредметного теста не предусмотрена.

Согласно Порядку проведения НМТ в 2023 году предметом апелляции является нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста.

Предметом обжалования может быть также отказ в регистрации для участия в НМТ или не допуск к участию в дополнительных сессиях тестирования.

Сколько баллов нужно набрать

Участник должен набрать не менее 10% общего количества тестовых баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200 возможных.

В среднем порогом для поступления есть 130 баллов. Для обучения на специальностях "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.

Сроки подачи заявлений на поступление

В этом году вступительная кампания будет преимущественно осуществляться дистанционно через электронные кабинеты абитуриента, регистрация которых начнется 1 июля.

В частности, абитуриентам не стоит пренебрегать сроками поступления. С 19 по 31 июля до 18:00 нужно подать заявления на поступление в ЗВО в своих кабинетах. Делать это в последний день не стоит.