НМТ 2023: 5 лайфхаків, які допоможуть скласти тест із вищим результатом

5 червня розпочинається основна сесія НМТ 2023. Чим ближче складання тесту, тим більше переживань у майбутніх абітурієнтів. Втім останні дні варто використати для повторення вивченого матеріалу та опанування тривогу.

Про те, які лайфхаки допоможуть скласти НМТ із кращим результатом, читайте у матеріалі нижче.

Правильно розподіліть час на виконання усіх завдань

На 3 предмети учасникам тесту надається 180 хв. Можна самостійно вирішувати, на які завдання скільки виділяти часу. Якщо розумієте, що якийсь блок питань для вас складніший за інші, то варто на нього залишити більше хвилин.

Розпочніть із завдань, відповіді на які точно знаєте

Експерти радять спочатку швидко зробити ті завдання, відповіді на які ви знаєте. Це додасть впевненості у своїх силах і скоротить обсяг роботи. При цьому переконайтеся, що ви зберегли правильну відповідь.

Також непоганою технікою є виконання усіх завдань по черзі, не перескакуючи між різними блоками. Так ви не розсієте свою увагу.

Скористайтесь методом відкидання неправильних відповідей

Якщо точно невпевнені у правильній відповіді, то скористайтесь методом відкидання тих варіантів, які точно не підходять.

Так у вас збільшаться шанси вибрати правильну відповідь з 2, а не 4 варіантів.

Не стресуйте під час складання тесту

Важливо йти на НМТ у гарному самопочутті і не стресувати під час складання тесту. Пам'ятайте, що зайві переживання тільки заберуть енергію та не дозволять зосередитись на завданнях. Відповідно, вам буде важче вибрати правильну відповідь. Нагадайте собі, скільки часу ви готувались і це має додати вам впевненості у власних силах.

Не хапайтесь за нові теми, краще повторіть вивчене

Перед складанням НМТ важко освоїти новий матеріал, тому краще повторіть вивчені теми і переконайтеся, що ці знання у вас "зацементувались". Так уникнете хаосу у голові.