НМТ 2023: що категорично не можна робити під час тестування

Національний мультипредметний тест (НМТ) вже не за горами. І є речі, які категорично не можна робити абітурієнту під час тестування, інакше випускника можуть вигнати з аудиторії.

Про те, що категорично заборонено робити учаснику мультитесту, читайте в матеріалі далі.

Що категорично не можна робити під час проходження мультитесту

Учасник національного мультипредметного тесту може бути позбавлений права проходити онлайн-тестування у випадку порушення процедури проходження мультитесту.

Зокрема майбутній абітурієнт не повинен:

заважати іншим учасникам мультитесту

спілкуватися з іншим учасником під час тестування

мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації та інші засоби, що не передбачені процедурою НМТ

При цьому дозволені вироби медичного призначення, про наявність яких учасник мультитесту повинен повідомити працівників тимчасового езкаменаційного центру до початку виконання роботи.

Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з вище перерахованих пунктів, він повинен залишити аудиторію, де відбувається тестування.

Коли відбудеться тестування

Нагадаємо, що іспити в рамках НМТ 2023 будуть складати у дві сесії:

основна: 5 - 23 червня;

5 - 23 червня; додаткова: 11-24 липня.

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 28 червня 2023 року, а додаткової сесії - до 29 липня 2023.

Також не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення тестування для зареєстрованих учасників буде можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час і місце проведення тесту.