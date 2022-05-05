ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Вставай, Жужа, надо идти": мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой

Новина українською →
Маріуполь, Четверг 05 мая 2022 13:39
"Вставай, Жужа, надо идти": мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой Коллаж РБК-Украина: мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой
Автор: Светлана Мащенко

Житель Мариуполя в течение пяти дней шел вместе с собакой Жужей пешком в Запорожье. Мужчина впервые рассказал свою историю: говорит, было тяжело, порой песика пришлось нести на руках.

Об этом сообщает DW.

Мужчина за время своей эвакуации преодолел 200 километров.

"Ковшик с собой был. Дров поджег, чай заварил. Посидел, отдохнул, покурил, поднялся. Говорю: "Пошли, надо идти". А она лежит уже никакая. Она отвернулась и умирает", - рассказывает мариуполец по имени Игорь.

Из дома они вышли 23 апреля, в канун Пасхи. Говорит, выбрал этот день неслучайно, потому что "на Пасху все добрые".

Мужчина рассказывает, что люди в городе начали меняться.

"Продукты начали заканчиваться. Люди стали отдаляться друг от друга... А потом какие-то чужие люди вокруг в военной форме начали скапливаться и все запрещать. Я не захотел быть рабом", - рассказывает он.

В Запорожье Игоря и Жужу принял волонтерский центр "Солдатский привал". Теперь они с собакой живут у родственников в Киеве.

Жужа до сих пор ковыляет из-за мозолей на лапах. А Игорь привыкает, что в квартире есть свет и вода.

Ранее мы писали про "Макаровского Хатико", что ждал свою погибшую хозяйку на протяжении месяца.

А также рассказывали про пса Патрона, который может стать новым героем марки Укрпочты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)