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"Макаровский Хатико": пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, обрел новую семью

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Четверг 14 апреля 2022 17:23
"Макаровский Хатико": пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, обрел новую семью Коллаж РБК-Украина: Пес погибшей в Макарове хозяйки нашел новую семью
Автор: Светлана Мащенко

История "Макаровского Хатико" поразила многих из нас. Это о верном псе породы акита-ину по кличке Рини, который почти месяц ждал свою хозяйку Татьяну, убитую российскими оккупантами. Теперь у девочки - новая семья.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что теперь у Рини есть любящие хозяева, которые займутся ее лечением и воспитанием.

Новые хозяева собаки - люди с опытом и пониманием в содержании данной породы. У них уже есть акита-ину по кличке Чип.

Новых родителей Рини символично зовут Надежда и Богдан.

Надежда узнала о Рини из поста в сети, и на следующий же день с фотографией собаки поехала в Макаров искать. После долгих опросов местных, ей удалось найти нужный дом.

Несколько дней Надежда ездила к собаке с вкусняшками, привезла ей курточку, чтобы собака не мерзла.

Теперь у Рини есть новая заботливая семья. А вот так было совсем недавно.

&quot;Макаровский Хатико&quot;: пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, обрел новую семью&quot;Макаровский Хатико&quot;: пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, обрел новую семью

Фото: Собака ждет свою хозяйку (zsuwar)

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