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"Вставай, Жужо, треба йти": маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою

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Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 13:39
"Вставай, Жужо, треба йти": маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою Колаж РБК-Україна: маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою
Автор: Світлана Мащенко

Мешканець Маріуполя протягом п'яти днів йшов разом із собакою Жужею пішки до Запоріжжя. Чоловік вперше розповів свою історію: каже, було важко, часом песика довелося нести на руках.

Про це повідомляє DW.

Чоловік за час своєї евакуації подолав 200 кілометрів.

"Ковшик із собою був. Дров підпалив, чай заварив. Посидів, відпочив, покурив, піднявся. Кажу: "Пішли, треба йти". А вона лежить вже ніяка. Вона відвернулася і вмирає", - розповідає маріуполець на ім'я Ігор.

З дому вони вийшли 23 квітня, в переддень Великодня. Каже, вибрав цей день невипадково, бо "на Великдень всі добрі".

Чоловік розповідає, що люди в місті почали мінятися.

"Продукти почали закінчуватися. Люди стали віддалятися один від одного... А потім якісь чужі люди навколо у військовій формі почали скупчуватися і все забороняти. Я не захотів бути рабом", - розповідає він.

У Запоріжжі Ігоря і Жужу прийняв волонтерський центр "Солдатський привал". Тепер вони з собакою живуть у родичів в Києві.

Жужа досі шкутильгає через мозолі на лапах. А Ігор звикає, що в квартирі є світло й вода.

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