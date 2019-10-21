Спливла нова інформація про Заворотнюк: від 32 до 42 тисяч

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

РосЗМІ дізналися, у скільки обходиться родині Анастасії Заворотнюк її реабілітація

Реабілітація Анастасії Заворотнюк в одному з елітних медичних центрів в селі Жуківка на Рубльовці обходиться членам її сім'ї в досить велику суму. Про це пишуть російські ЗМІ.

Якщо вірити журналістам НТВ, то Заворотнюк зараз відновлюється після основного курсу лікування раку мозку у Європейському медцентрі. Основна категорія клієнтів цього медзакладу - люди з високим достатком і VIP-клієнти.

За інформацією телеканалу, доба перебування в люкс-палаті клієнту медичного центру обходяться від 32 до 42 тис. рублів, це близько $500. Крім того, вартість різних послуг становить від 5 до 50 тис. рублів.

Медцентр, в якому Заворотнюк разом з іншими пацієнтами з онкологічними захворюваннями проходить реабілітацію після основного курсу лікування, працює цілодобово. Там актриса сьогодні проходить водні процедури і займається в залі ерготерапії, відновлюючи втрачену через хворобу активність.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явилися фото палати Анастасії Заворотнюк в клініці в самому елітному районі Москви.

Приблизно так виглядає палата Заворотнюк (фото: protonmed.ru)