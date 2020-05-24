Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: все подробности

Анастасия Заворотнюк, у которой осенью диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, на данный момент чувствует себя весьма хорошо. Состояние артистки также прокомментировал ее муж Петр Чернышев.

Источники утверждают, что на данный момент Настя находится дома, рядом со своим супругом. Она вполне хорошо себя чувствует, хотя медики не хотели так сразу отпускать артистку.

Мужу Заворотнюк предлагали новую терапию, однако Чернышев отказался. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни. Такое везение произошло и с Настей.

Родственники уверяют, что переживать за артистку не стоит. Они просят лишь понимания. Не хотят, чтобы кто-либо лез в личную жизнь и пытался выискать информацию.

Наташа Королева, которая оказалась соседкой артистки по загородному участку, призналась, что была рада услышать хорошие известия. Поскольку их с Заворотнюк связывают не только рабочие, но и дружеские отношения.

Дочь Заворотнюк продолжает выкладывать в соцсети свои фотографии и, судя по всему, она ни о чем не беспокоится. А это значит, что с ее мамой действительно все хорошо и переживать не нужно.

Мы писали, что любовник Заворотнюк сделал громкое заявление.

А также о том, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.