Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк, у якої восени діагностували злоякісну пухлину головного мозку, на даний момент почуває себе досить добре. Стан артистки також прокоментував її чоловік Петро Чернишов.

Джерела стверджують, що на даний момент Настя перебуває вдома, поруч зі своїм чоловіком. Вона цілком добре себе почуває, хоча медики не хотіли так відразу відпускати артистку.

Чоловіку Заворотнюк пропонували нову терапію, проте Чернишов відмовився. Є випадки, коли відбувається ремісія і хворі повертаються до нормального життя. Таке везіння сталося і з Настею.

Родичі запевняють, що турбуватися за артистку не варто. Вони просять лише розуміння. Не хочуть, щоб хтось ліз в особисте життя і намагався вишукати інформацію.

Наташа Корольова, яка виявилася сусідкою артистки по заміській ділянці, зізналася, що була рада почути гарні звістки. Оскільки їх із Заворотнюк пов'язують не тільки робітничі, але й дружні відносини.

Дочка Заворотнюк продовжує викладати у соцмережі свої фотографії і, судячи з усього, вона ні про що не турбується. А це означає, що з її мамою дійсно все добре і переживати не потрібно.

Ми писали, що коханець Заворотнюк зробив гучну заяву.

А також про те, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.