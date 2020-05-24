ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: все подробности

STYLERПерсоны    24.05.2020 - 14:45
Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: все подробности
Заворотнюк новости 2020 (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк постепенно идет на поправку

Анастасия Заворотнюк, у которой осенью диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, на данный момент чувствует себя весьма хорошо. Состояние артистки также прокомментировал ее муж Петр Чернышев.

Источники утверждают, что на данный момент Настя находится дома, рядом со своим супругом. Она вполне хорошо себя чувствует, хотя медики не хотели так сразу отпускать артистку.

Мужу Заворотнюк предлагали новую терапию, однако Чернышев отказался. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни. Такое везение произошло и с Настей.

Родственники уверяют, что переживать за артистку не стоит. Они просят лишь понимания. Не хотят, чтобы кто-либо лез в личную жизнь и пытался выискать информацию.

Наташа Королева, которая оказалась соседкой артистки по загородному участку, призналась, что была рада услышать хорошие известия. Поскольку их с Заворотнюк связывают не только рабочие, но и дружеские отношения.

Дочь Заворотнюк продолжает выкладывать в соцсети свои фотографии и, судя по всему, она ни о чем не беспокоится. А это значит, что с ее мамой действительно все хорошо и переживать не нужно.

Мы писали, что любовник Заворотнюк сделал громкое заявление.

А также о том, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь