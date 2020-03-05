У Заворотнюк возникли новые проблемы: актриса может остаться без поддержки

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк столкнулась с новыми трудностями

Анастасия Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, может лишиться финансовой поддержки. Как сообщалось ранее, родные актрисы перевезли ее на лечение в Италию, так как российские врачи сказали, что бессильны.

Семье Заворотнюк пришлось продать дом в Подмосковье, так как финансовых средств на лечение актрисы не хватает. По данным издания "Версия. Инфо", недвижимость была продана, чтобы оплатить реабилитацию в одной из клиник Италии. А это значит, что запасы финансовых средств у семьи Заворотнюк на исходе.

Речь идет об особняке в Анкундиново, где по соседству находится могила отца Заворотнюк. Местные жители сообщили, что место захоронения перестали посещать, а самих родственников актрисы и их автомобили возле дома никто не видел уже несколько месяцев.

Сотрудникам кладбища исправно перечисляют средства за услуги уборки территории, но никто из близких Заворотнюк там не появляется, хотя ранее они посещали погост регулярно.

У семьи осталась квартира в центре Москвы, где скорее всего и живут сейчас родственники актрисы. Старшая дочь артистки Анна недавно была замечена в Риме, но выяснилось, что туда она отправилась не на отдых, а ухаживать за больной матерью.

Выбор клиники шокировал фанатов Заворотнюк, так как на данный момент в Италии бушует коронавирус. Однако нет данных о том, в какой именно клинике находится Заворотнюк и как далеко она находится от зоны карантина.