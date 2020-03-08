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Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: обдурила всіх

STYLERПерсони    08.03.2020 - 16:33
Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: обдурила всіх
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк запідозрили в обмані

Анастасію Заворотнюк, яка не так давно зникла з поля зору журналістів, запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні. Про це повідомляють росЗМІ.

Фанати відмовляються вірити, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" дійсно хвора, а її зникнення пов'язують з бажанням сховатися від боргів, щоб не платити гроші.

Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: обдурила всіхАнастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Деякі вважають дивною поведінку родичів артистки, які один раз заявили про хвороби, але жодних пояснень після не дали. При цьому дочка Заворотнюк примудряється їздити відпочивати в Італію, коли у мами такий плачевний стан.

До того ж, за півроку, що зірка знаходиться в лікарні, хто-небудь з персоналу міг би зробити її фото на телефон. Наприклад, знімки Жанни Фріске змогли потрапити в інтернет, коли вона була в США.

"Настя просто пропала. Нема її ніде. Я прямо скажу, що думаю: намагається піти від боргів. Може, я і помиляюся, звичайно, але мені чомусь здається, що ні", - зазначає джерело.

Раніше ми писали, що сім'ї Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, так як фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними видання "Версія. Інфо", нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії. А це означає, що запаси фінансових коштів у сім'ї Заворотнюк вичерпуються.

А також про те, що у Заворотнюк хочуть забрати однорічну дочку.

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