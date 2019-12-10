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Всплыл странный нюанс о "шпаргалке" Зеленского: от руки, на языке агрессора?

STYLERПерсоны    10.12.2019 - 09:50
Всплыл странный нюанс о "шпаргалке" Зеленского: от руки, на языке агрессора?
Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

У Зеленского на нормандской встрече заметили "шпаргалку"

Владимир Зеленский на нормандской встрече с Владимиром Путиным, а также президентом Франции и канцлером Германии 9 декабря в Париже пользовался своеобразной шпаргалкой.

Глава украинского государства в Елисейском дворце согласовал с Путиным вопросы относительно прекращения огня на Донбассе, отвода войск на трех участках, обмена пленными в формате "всех на всех", транзита газа.

Саммит был проведен впервые после трехлетней "паузы", а украинский президент еще до начала переговоров называл событие чрезвычайно важным, к которому необходимо тщательно подготовиться. Так, на встрече лидеров четырех государств у Зеленского в руках заметили лист с написанным от руки текстом. В сети также опубликовали соответствующее фото.

Очевидно, чтобы не упустить какой-либо важный нюанс во время ответственных переговоров, президент Зеленский решил подстраховаться и записал определенные выдержки и тезы.

Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?

У Зеленского на нормандском саммите заметили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Лист попал в объектив фотокамеры, и сразу стал предметом для обсуждений. В частности, российский журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своей Twitter выложил снимок и поделился собственными наблюдениями.

"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки б) на языке агрессора", - говорится в публикации сотрудника росСМИ.

Однако в комментариях к сообщению относительно "идентификации" русского языка в текстовке с журналистом согласились далеко не все. Если присмотреться, пишут юзеры, то в верху шпаргалки отчетливо видны написанные на украинском языке слова "підтримка", "угоду". В итоге, Смирнов сам же нарвался на критику.

  • Если вы слепой, там написано на українскькій мові!
  • И Меркель, знающая русский язык, это видела.
  • Нет. Похоже, что на украинском. Начало шпаргалки точно на украинском...
  • Деза;
  • Вранье, от руки написано по-украински!
  • Как бы вы не старались унизить Зеленского, получается нелепо. Он вызывает большее доверие и уважение, чем ваши издевки. Лично у меня;
  • Написано по-украински ("Воны пидтрымують...").
  • Нехорошо заглядывать в чужие документы, как впрочем и залезать в чужие дома!

Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?Всплыл странный нюанс о &quot;шпаргалке&quot; Зеленского: от руки, на языке агрессора?

Фото: скрин комментариев twitter.com/dimsmirnov175

Напомним, что Зеленский не редко пользуется так называемыми шпаргалками во время важных переговоров или встреч. Так, например, в время дебатов с Петром Порошенко на стадионе перед президентскими выборами в мае у него заметили лист с тезами и вопросами - и документ вызвал в сети массу обсуждений.

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