Сплив дивний нюанс про "шпаргалку" Зеленського: від руки, мовою агресора?

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

У Зеленського на нормандській зустрічі помітили "шпаргалку"

Володимир Зеленський на нормандській зустрічі з Володимиром Путіним, а також президентом Франції і канцлером Німеччини 9 грудня в Парижі користувався своєрідною шпаргалкою.

Глава української держави в Єлисейському палаці погодив з Путіним питання щодо припинення вогню на Донбасі, відведення військ на трьох ділянках, обміну полоненими в форматі "всіх на всіх", транзиту газу.

Саміт був проведений вперше після трирічної "паузи", а український президент ще до початку переговорів називав подію надзвичайно важливою, до якої слід ретельно підготуватися. Так, на зустрічі лідерів чотирьох держав у Зеленського в руках помітили аркуш з написаним від руки текстом. В мережі також опублікували відповідне фото.

Вочевидь, щоб не упустити якийсь важливий нюанс під час відповідальних переговорів, президент Зеленський вирішив підстрахуватися і записав певні витримки і тези.

У Зеленського на нормандському саміті помітили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Лист потрапив в об'єктив фотокамери, і відразу став предметом для обговорення. Зокрема, російський журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов у своїй Twitter виклав знімок і поділився власними спостереженнями.

"Промова Зеленського на саміті в Парижі написана: а) від руки б) мовою агресора", - йдеться у публікації співробітника росЗМІ.

Однак у коментарях до повідомлення щодо "ідентифікації" російської мови у текстівці з журналістом погодилися далеко не всі. Якщо придивитися, пишуть юзери, то зверху шпаргалки чітко видно написані українською мовою слова "підтримка", "угоду". У підсумку, Смірнов сам нарвався на критику.

Якщо ви сліпий, там написано українскькою мовою!

І Меркель, яка знає російську мову, це бачила.

Ні. Схоже, що на українську. Початок шпаргалки точно українською...

Деза;

Брехня, від руки написано по-українськи!

Як би ви не намагалися принизити Зеленського, виходить безглуздо. Він викликає більшу довіру і повагу, ніж ваші кпини. Особисто у мене;

Написано по-українськи ("Вони підтримують...").

Недобре заглядати в чужі документи, як втім і залазити в чужі будинки!

Фото: скрін коментарів twitter.com/dimsmirnov175

Нагадаємо, що Зеленський не рідко користується так званими шпаргалками під час важливих переговорів або зустрічей. Так, наприклад, під час дебатів із Петром Порошенком на стадіоні перед президентськими виборами в травні у нього помітили лист із тезами і питаннями - і документ викликав у мережі масу обговорень.