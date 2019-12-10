Нормандская встреча: что ели и пили участники (видео)

Нормандская встреча (фото: president.gov.ua)

Встреча нормандской четверки в Париже закончилась поздней ночью

Нормандская встреча состоялась в понедельник, 9 декабря, в Париже. Четверка лидеров собралась в роскошном Елисейском дворце, где были обговорены вопросы разведения войск по "формуле Штайнмайера", разминирование, обмен пленными между Украиной и Россией и транзит газа. Официальная часть закончилась ужином - за стол участники переговоров сели уже поздним вечером.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин прибыли в дворец около 16:00.

Встреча Зеленского и Путина состоялась после 21:00. Тет-а-тет они разговаривали в течение 10-15 минут и еще около часа продолжалось общение делегаций Украины и России.

После того, как общение Зеленского с Путиным закончилось, все участники встречи в "нормандском формате" смогли сесть за стол.

На столе были холодные закуски, его официанты накрыли, пока лидеры четырех стран договаривались. Скорее всего, ужин проходил в формате шведского стола и все желающие могли угощаться на собственное усмотрение.

Довольно скромный столик) Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Ужин нормандской встречи (видео: Telegram/Вы слушали Маяк)

Во время встречи лидеров за круглым столом, и пресс-конференции у них на столах всегда была вода.

Нормандская встреча (фото: president.gov.ua)

А пока журналисты ждали, когда их пригласят, им вынесли воду. Пресс-конференция началась уже после полуночи. Судя по видео, журналисты были очень рады воде.

Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Журналистам на нормандской встрече вынесли воду (видео: Telegram/Вы слушали Маяк)

Стоит отметить, что лидеры четырех стран договорились вновь встретится уже через четыре месяца, а обмен пленными по формуле "всех на всех" должен будет состояться до 31 декабря.