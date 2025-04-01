Всього година такої розваги ввечері й ризик безсоння підвищується на 59 відсотків

Вчені з Норвегії провели дослідження, для якого залучили понад 45 000 добровольців. Вони провели опитування і з'ясували, що ризик безсоння підвищується у 59%, якщо ви берете з собою у ліжко смартфон або планшет. І для такого негативного результату достатньо однієї години з гаджетом ввечері.

Учасників запитували про їхні звички використовувати екрани перед сном, зокрема про те, як довго вони користувалися і які види діяльності вони обирали - перегляди фільмів, навчання, прослуховування аудіоконтенту, скролінг новин або рілсів у соцмережах.

Потім відповіді проаналізували та порівняли з показниками сну, включаючи середній час сну та пробудження, труднощі з засипанням або збереженням сну протягом всієї ночі, денну сонливість і те, скільки негативні симптоми спостерігалися - місяць, три або більше.

Результати були очевидними: більше часу з екраном корелювало з меншим сном, але виною тому були не лише соціальні мережі. Додаткова година перегляду будь-чого на екрані була пов'язана зі збільшенням ризику симптомів безсоння на 59% і скороченням тривалості сну в середньому на 24 хвилини.

За словами автора дослідження Гуннхільд Йонсен Хетланд з Норвезького інституту громадського здоров'я, тип екранної активності має навіть менше значення, ніж загальний час, проведений за екраном у ліжку.

"Ми не виявили суттєвих відмінностей між соціальними медіа та іншими видами діяльності на крані, що свідчить про те, що використання екрана саме по собі є ключовим фактором порушення сну. Ймовірно, через зсув у часі, коли використання екрана затримує сон, забираючи час, який мав би витрачатися на відпочинок", - каже вчена. Смартфон або комп'ютер перед сном збільшує ризик безсоння на 59% (фото: freepik.com)

Загальновідомо, що сон має вирішальне значення для психічного та фізичного здоров’я, сучасні звички перед сном все частіше включають екрани, програми та сповіщення - усе це може тримати мозок у стані підвищеної готовності ще довго після вимкнення світла.

"Проблеми зі сном дуже поширені серед студентів і мають значні наслідки для психічного здоров’я, академічної успішності та загального самопочуття. Враховуючи широке використання екранів у ліжку, ми мали на меті дослідити зв’язок між різними видами діяльності перед екраном і режимом сну. Ми очікували, що використання соціальних мереж може бути сильніше пов’язане з поганим сном, враховуючи їх інтерактивну природу та потенціал для емоційної стимуляції", - додала Хетланд.

Нейробіолог і фахівець зі сну Челсі Роршайб розповіла, що doomscrolling - нав’язливе споживання негативних новин онлайн - може викликати інтенсивну фізіологічну ланцюгову реакцію в мозку.

Вчені наголошують, що хоч дослідження не виявило причино-наслідковий зв'язок, результати підтвердили чіткий висновок: якщо ви погано спите, можливо варто переглянути ваші вечірні звички та припинити дивитися в екран перед сном.

"Якщо вам важко спати й ви підозрюєте, що час за екраном може бути фактором, спробуйте зменшити використання екрана в ліжку, в ідеалі припиніть принаймні за 30-60 хвилин до сну. Подумайте про те, щоб вимкнути сповіщення - це дозволить мінімізувати збій сну вночі", - радить Хетланд.

Також намагайтеся припинити скролінг ввечері, оскільки ця звичка підвищує рівень стресу, що може призвести до активації мигдалини, області вашого мозку, відповідальної за реакцію на стрес. Це активує симпатичну нервову систему, що запускає механізм "бий або біжи".

Ця реакція на стрес вивільняє кортизол і адреналін, обидва з яких є надзвичайно стимулюючими. І через них дуже важко заснути та міцно спати всю ніч.

Окрім біохімічної реакції, споживання тривожного контенту, особливо в кінці дня, може спричинити гіперконцентрацію та тривогу, захоплюючи мозок у циклі зворотного зв'язку, який блокує природний відпочинок.

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