Всего час такого развлечения вечером и риск бессонницы повышается на 59 процентов

Ученые из Норвегии провели исследование, для которого привлекли более 45 000 добровольцев. Они провели опрос и выяснили, что риск бессонницы повышается в 59%, если вы берете с собой в постель смартфон или планшет. И для такого негативного результата достаточно одного часа с гаджетом вечером.

Участников спрашивали об их привычках использовать экраны перед сном, в частности о том, как долго они пользовались и какие виды деятельности они выбирали - просмотры фильмов, обучение, прослушивание аудиоконтента, скроллинг новостей или рилсов в соцсетях.

Затем ответы проанализировали и сравнили с показателями сна, включая среднее время сна и пробуждения, трудности с засыпанием или сохранением сна в течение всей ночи, дневную сонливость и то, сколько негативные симптомы наблюдались - месяц, три или больше.

Результаты были очевидными: больше времени с экраном коррелировало с меньшим сном, но виной тому были не только социальные сети. Дополнительный час просмотра чего-либо на экране был связан с увеличением риска симптомов бессонницы на 59% и сокращением продолжительности сна в среднем на 24 минуты.

По словам автора исследования Гуннхильд Йонсен Хетланд из Норвежского института общественного здоровья, тип экранной активности имеет даже меньшее значение, чем общее время, проведенное за экраном в постели.

"Мы не обнаружили существенных различий между социальными медиа и другими видами деятельности на кране, что свидетельствует о том, что использование экрана само по себе является ключевым фактором нарушения сна. Вероятно, из-за смещения во времени, когда использование экрана задерживает сон, забирая время, которое должно было бы тратиться на отдых", - говорит ученая. Смартфон или компьютер перед сном увеличивает риск бессонницы на 59% (фото: freepik.com)

Общеизвестно, что сон имеет решающее значение для психического и физического здоровья, современные привычки перед сном все чаще включают экраны, программы и оповещения - все это может держать мозг в состоянии повышенной готовности еще долго после выключения света.

"Проблемы со сном очень распространены среди студентов и имеют значительные последствия для психического здоровья, академической успеваемости и общего самочувствия. Учитывая широкое использование экранов в постели, мы имели целью исследовать связь между различными видами деятельности перед экраном и режимом сна. Мы ожидали, что использование социальных сетей может быть сильнее связано с плохим сном, учитывая их интерактивную природу и потенциал для эмоциональной стимуляции", - добавила Хетланд.

Нейробиолог и специалист по сну Челси Роршайб рассказала, что doomscrolling - навязчивое потребление негативных новостей онлайн - может вызвать интенсивную физиологическую цепную реакцию в мозге.

Ученые отмечают, что хотя исследование не выявило причинно-следственную связь, результаты подтвердили четкий вывод: если вы плохо спите, возможно стоит пересмотреть ваши вечерние привычки и прекратить смотреть в экран перед сном.

"Если вам трудно спать и вы подозреваете, что время за экраном может быть фактором, попробуйте уменьшить использование экрана в постели, в идеале прекратите по крайней мере за 30-60 минут до сна. Подумайте о том, чтобы выключить уведомления - это позволит минимизировать сбой сна ночью", - советует Хетланд.

Также старайтесь прекратить скроллинг вечером, поскольку эта привычка повышает уровень стресса, что может привести к активации миндалины, области вашего мозга, ответственной за реакцию на стресс. Это активирует симпатическую нервную систему, что запускает механизм "бей или беги".

Эта реакция на стресс высвобождает кортизол и адреналин, оба из которых являются чрезвычайно стимулирующими. И из-за них очень трудно заснуть и крепко спать всю ночь.

Кроме биохимической реакции, потребление тревожного контента, особенно в конце дня, может вызвать гиперконцентрацию и тревогу, захватывая мозг в цикле обратной связи, который блокирует естественный отдых.

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