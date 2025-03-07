Алкоголь у компанії змінює сприйняття людини: вчені з'ясували цікаві факти

Випивати в компанії завжди веселіше і більшість людей навіть не здогадується, чому саме так. А виявляється є наукові факти, які це пояснюють. І вони пов'язані з почуттями, емоціями та впливом на мозок людини.

Чому випивати за компанію людині подобається більш ніж на самоті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження в науковому журналі Psychopharmacology.

Вчені з університету Чикаго в США провели дослідження, в якому вивчали ефект алкоголю при соціальних взаємодіях між людьми.

Вони запросили для участі в експерименті добровольців - здорових дорослих у віці від 21 до 35 років. Усі учасники вживали спиртне або безалкогольну імітацію, а після - вступали в 45-хвилинну розмову один з одним.

Результати показали, що алкоголь посилює позитивні емоції та почуття зв'язку зі співрозмовником. Учасники, які пили алкоголь, повідомили про більшу піднесеність, дружелюбність та енергію.

При цьому ефект був ще сильнішим, якщо співрозмовник теж вживав алкоголь. А от ті, хто пив безалкогольну імітацію, таких емоцій та почуттів не відчув.

Аналіз виразів обличчя з використанням машинного навчання підтвердив, що алкоголь посилював прояви радості та веселощів, одночасно зменшуючи негативні емоції, такі як незручність та зневага.

Варто додати, що у жінок цей ефект був більш виражений, якщо їх співрозмовник також вживав алкоголь.

Однак дослідження виявило, що алкоголь не впливав на рівень тривожності, депресії чи втоми, але посилював почуття гніву та збентеження. При цьому фізіологічні показники, такі як артеріальний тиск і частота серцевих скорочень залишалися незмінними.

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