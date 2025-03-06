ua en ru
Чт, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Яке диво з мозком зробить відмова від смартфона на 3 дні: нове відкриття вчених

Четвер 06 березня 2025 07:00
UA EN RU
Яке диво з мозком зробить відмова від смартфона на 3 дні: нове відкриття вчених Що буде з мозком людини, якщо вона відмовиться від смартфона на 3 дні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Смартфони стали частиною нашого життя і дуже багато людей не уявляє свій день без гаджета. Науковці досліджують вплив смартфонів на людину, зокрема на мозок і роблять деякі сенсаційні відкриття.

Як може вплинути на мозок відмова від смартфона на 3 дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Computers in Human Behavior.

Дослідники з Гейдельберзького та Кельнського університетів запросили добровольців для участі в експерименті та запропонували їм на 72 години обмежити використання смартфонів. Під час спостереження вони використовували магнітно-резонансну томографію (МРТ) та психологічні тести, щоб зафіксувати зміни у мозковій активності учасників.

Під час МРТ учасникам показували зображення, які були пов'язані з телефонами й ще - нейтральні зображення. Результати показали, що зображення, пов'язані з телефонами, викликали у людей активацію областей мозку, пов'язаних з винагородою та потягом. Це подібно до того, як мозок реагує на залежність від певних речовин - нікотин або алкоголь.

Фактично, цей результат свідчить про те, що смартфони можуть викликати залежність і здатні впливати на системи дофаміну та серотоніну.

А от психологічні тести не показали значних змін у настрої учасників. Навпаки - деякі добровольці повідомили про покращення настрою. Хоча наукових даних, які б підтверджували цю тенденцію, зафіксовано не було.

Зараз вчені планують проводити подальші дослідження для з'ясування причин, чому використання смартфонів викликає такі зміни у мозку.

Вони також наголошують, що важливо у наступних дослідженнях розмежувати два фактори - бажання користуватися смартфоном та бажання соціальної взаємодії, оскільки ці два аспекти між собою пов'язані.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Науковці Дослідники Вчені Смартфони
NEWS
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла