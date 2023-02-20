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Всього 4 елементи: що потрібно додати до свого весняного гардеробу цього року обов'язково

Який одяг потрібно обов'язково додати до весняного гардеробу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Весна вже на порозі й незабаром ми почнемо переглядати свої гардероби. Як тільки потеплішає, з'явиться бажання додати якісь нові та модні елементи.

У Instagram-акаунті Watchingukrane стилістка розповіла, які чотири предмети потрібно додати до свого гардеробу цієї весни обов'язково.

Брючний костюм

За словами експерта, головний параметр - костюм має бути трохи розслабленим. А ось все інше (крій, фасон, довжина) – можна підбирати за своєю фігурою.

Джинсова сорочка

"Я думаю, що у всіх у гардеробі знайдуться улюблені джинси, з якими можна створити трендові тотал денім цибулі", - зазначає стиліст.

Вона пропонує доповнити гардероб розслабленою сорочкою із джинсової тканини. Сорочка може бути навіть із чоловічого відділу, головне, щоб вона поєднувалася з джинсами.

Спідниця максі

Вузька спідниця максі стане чудовим доповненням до будь-якого образу. Її можна одягати зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і практично з будь-яким верхнім одягом.

Шкіряний тренч

Це актуальна та трендова річ, яка майже ніколи не вийде з моди. Стиліст рекомендує правильно підібрати довжину тренча відповідно до вашого зростання.

До речі, раніше ми розповідали про те, що стиліст показала джинси, які ніколи не вийдуть із моди та підійдуть кожному.

А також ми писали про те, які помилки у підборі одягу зіпсують будь-який стиль.

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