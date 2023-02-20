Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Брючный костюм

По словам эксперта, главный параметр - костюм должен быть слегка расслабленным. А вот все остальное (крой, фасон, длина) - можно подбирать по своей фигуре.

Джинсовая рубашка

"Я думаю, что у всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовые тотал деним луки", - отмечает стилист.

Она предлагает дополнить гардероб расслабленной рубашкой из джинсовой ткани. Рубашка может быть даже из мужского отдела, главное, чтобы она сочеталась с джинсами.

Юбка макси

Узкая юбка макси станет отличным дополнением к любому образу. Ее можно надевать со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и практически с любой верхней одеждой.

Кожаный тренч

Это актуальная и трендовая вещь, которая почти никогда не выйдет из моды. Стилист рекомендует правильно подобрать длину тренча в соответствии с вашим ростом.