RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Какую одежду нужно обязательно добавить в весенний гардероб (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Весна уже на пороге и совсем скоро мы начнем пересматривать свои гардеробы. Как только потеплеет, появится желание добавить какие-то новые и модные элементы.

В Instagram-аккаунте Watchingukrane стилист рассказала, какие четыре предмета нужно добавить в свой гардероб этой весной обязательно.

Брючный костюм

По словам эксперта, главный параметр - костюм должен быть слегка расслабленным. А вот все остальное (крой, фасон, длина) - можно подбирать по своей фигуре.

Джинсовая рубашка

"Я думаю, что у всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовые тотал деним луки", - отмечает стилист.

Она предлагает дополнить гардероб расслабленной рубашкой из джинсовой ткани. Рубашка может быть даже из мужского отдела, главное, чтобы она сочеталась с джинсами.

Юбка макси

Узкая юбка макси станет отличным дополнением к любому образу. Ее можно надевать со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и практически с любой верхней одеждой.

Кожаный тренч

Это актуальная и трендовая вещь, которая почти никогда не выйдет из моды. Стилист рекомендует правильно подобрать длину тренча в соответствии с вашим ростом.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что стилист показала джинсы, которые никогда не выйдут из моды и подойдут каждому.

А также мы писали о том, какие ошибки в подборе одежды испортят любой стиль.

Читайте РБК-Украина в Google News
модатрендиодеждастиль жизни