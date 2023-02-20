Ніколи не вийдуть із моди. Стиліст показала джинси, які підійдуть кожному
Джинси є невід'ємною частиною гардеробу, вони зручні, комфортні та виглядають стильно.
Яка ідеальна пара джинсів для вас і як найкраще носити їх цього сезону, щоб виглядати молодше? Про це розповіла Express стиліст Ліза Ілліс.
Як зрілим жінкам виглядати молодшими у джинсах?
Джинси - чудовий варіант для ідеального повсякденного образу, а також вони можуть допомогти жінкам за 50 виглядати набагато молодшими.
Просто поєднуйте їх з об'ємним джемпером та парою білих кросівок на вихідних або з сорочкою та блейзером для більш формального образу.
"В даний час ми спостерігаємо дуже модний стиль, широкі штанини та вкорочені широкі штанини, які підходять для більш безтурботного та молодіжного образу", - зазначила стиліст.
Які джинси підійдуть усім?
За словами експерта, джинси із завищеною талією нададуть образу енергійності та молодості.
З наближенням весни та теплішої погоди "середнє і легше забарвлення деніму здається свіжішим і надає молодшого вигляду", вважає Ліза.
Джинси з високою талією підходять практично всім (Скріншот express.co.uk)
За словами модного експерта, найкращий спосіб стилізувати джинси для молодшого образу — це сорочка, топ із джерсі або навіть джинсова куртка.
"Розкльошені штани з накладними кишенями - ключовий тренд цього сезону, який найкраще поєднується з сорочками або топами з джерсі", - зазначила вона.
Експерт пояснила, що накладні кишені надають джинсовій тканині "нове життя та гостроту", але при цьому не здаються застарілими.
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