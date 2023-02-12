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Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони "вбивають" навіть найстильніший образ

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Неділя 12 лютого 2023 18:31
Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони "вбивають" навіть найстильніший образ Які помилки у підборі одягу зіпсують ваш стиль (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Поєднання сміливих образів і стилів, різноманітність тканин та забарвлень - зараз у моді практично все. Однак існують помилки, які можуть в один момент зіпсувати ваш образ, навіть якщо всі елементи окремо підібрані стильно.

Які помилки вбивають ваш стильний вигляд, розповіла стиліст Інна на своїй сторінці в Instagram.

Неправильні шари

При використанні багатошарових образів слідкуйте за тим, щоб кожен наступний шар був цупкішим за попередній.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Голі щиколотки

Забудьте про популярний тренд із голими щиколотками взимку. Зараз у моді знову теплі шкарпетки та закриті ноги.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Верхній одяг не повинен бути коротким

Короткі курточки та шубки також вже виходять із моди. Тому намагайтеся вибирати верхній одяг більш вільного крою - він виглядає стильно.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Сукня&колготки

Запам'ятайте, що навіть у сильні морози не варто одягати під тонку сукню чи спідницю щільні колготи. Чим тонша тканина, тим тонша має бути щільність колготок.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Спортивний одяг

Облягаючі елементи спортивного одягу вийшли із трендів. Спортивний одяг має бути досить об'ємним, хоча б на два розміри більше, ніж вам потрібно.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Тілесні колготки

Занадто темні, надто світлі, надто щільні чи з блиском тілесні колготки – однозначно табу. Якщо вони є у вашому образі, вони повинні бути практично непомітними на ногах.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

Трикотаж

Будьте обережні з дуже тонким трикотажем та постарайтеся правильно підбирати речі з такого матеріалу. Трикотажні облягаючі речі повинні виконувати свою функцію – втягування.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образВзуття

Зверніть увагу на взуття та ваш одяг. Між вашими черевиками, брюками або спідницею проміжок має бути великим або відсутнім. Вузька смужка зіпсує весь ваш образ.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ Скінні

Аматоркам джинсів скінні варто пам'ятати, що носити цю модель з облягаючим верхом - заборонено. Обтягуючий верх поєднуємо з вільним верхом. Облягаючий верх - із вільним низом.

Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони &quot;вбивають&quot; навіть найстильніший образ

До речі, раніше ми писали, які фасони светрів давно вийшли з моди.

А ще розповідали про те, як скласти гарний гардероб за невеликого бюджету.

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