Всього 10 секунд. Названа вправа, яка допоможе втомленим очам і покращить кровообіг

Коли ви починаєте помічати ознаки втомлених очей, існує простий прийом, який може допомогти розслабити очні м’язи та зменшити напругу.

Яку саме вправу треба зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.

Яка вправа допоможе втомленим очам

Не дивно, що сучасне життя часто залишає наші очі втомленими та перевтомленими.

На щастя, є простий трюк, який може допомогти вам наступного разу, коли ви помітите, що ваші очі слабшають.

Цей метод займає лише десять секунд, і, як кажуть, він допомагає розслабити напружені очні м’язи, зменшити напругу, спричинену тривалим перебуванням на екрані, і покращити кровообіг навколо очей, сприяючи кращій доставці поживних речовин.

Енергійно потріть долоні кілька секунд, щоб створити тепло.

Закрийте очі і обережно покладіть на них теплі долоні, не натискаючи.

Затримайтеся в цьому положенні на 10 секунд, зосереджуючись на теплі і темряві.

"Включення 10-секундної техніки у ваш розпорядок дня є простим, але потужним способом боротьби з напругою очей і підтримки довгострокового здоров’я зору", - кажуть експерти.

"Поєднання цього з такими звичками, як правило 20-20-20, тобто робити 20-секундну перерву, щоб зосередитися на чомусь на відстані 20 сантиметрів кожні 20 хвилин - і залишатися зволоженим може допомогти зменшити залежність від окулярів і покращити загальний комфорт для очей", - додають фахівці.

Зазначимо, що ці невеликі практичні кроки не тільки економлять гроші на потенційних методах лікування, але й покращують якість вашого життя, зберігаючи гострий зір і бадьорість очей.